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Нова хвиля міграції. Скільки українців залишаться за кордоном: опитування

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П'ятниця 03 лютого 2023 12:47
Нова хвиля міграції. Скільки українців залишаться за кордоном: опитування Фото: Біженці на кордоні Словаччини (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Від початку війни з України виїхали вже 8 млн осіб – таку цифру станом на 31 січня оприлюднили в Агентстві ООН у справах біженців. Між тим, значна частина з них вже повернулися в Україну.

Скільки людей повернуться додому за першої нагоди, а скільки вирішили залишитися за кордоном, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на дослідження компанії Gradus Research.

Внаслідок війни 40% українців залишили свої постійні місця проживання. Майже п'ята частини з них виїхали в інші країни.

У дослідженні проаналізували настрої українців за 10 місяців війни, щоб з'ясувати, чи буде друга хвиля міграції та скільки біженців готові повернутися в Україну. Опитали 1140 людей у містах з населенням понад 50 тисяч осіб.

Половина з тих, хто покинув свої домівки, вже повернулися – переважно, мешканці північних областей. Загалом понад 60% українців планують залишатися вдома у разі загострення ситуації. З тих, хто готовий переміщатися в безпечніші місця, лише 7% мають намір виїжджати за кордон.

Серед тих українців, які вимушено виїхали за кордон з початку війни, 32% говорять про бажання повернутися в Україну за першої можливості. Половина опитаних (47%) ще не прийняли остаточного рішення. Їхня кількість у порівнянні з попередньою хвилею дослідження (липень 2022 – 24%) зросла вдвічі.

Нова хвиля міграції. Скільки українців залишаться за кордоном: опитуванняФото: Біженці на кордоні Польщі (gettyimages.com)

10% зовнішніх мігрантів схильні вважати, що поїхали назавжди. Більшість із них - вихідці з західних областей України віком 25-34 роки.

Загалом, міграційні настрої наразі стабільні, роблять висновки автори дослідження. Намір повернутися додому за першої можливості залишається високим. Вірогідність нової великої хвилі міграції – низька.

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