Новая волна миграции. Сколько украинцев останутся за границей: опрос

С начала войны из Украины выехали уже 8 млн человек – такую цифру на 31 января обнародовали в Агентстве ООН по делам беженцев. Между тем значительная часть из них уже вернулась в Украину.

Сколько людей вернутся домой при первой возможности, а сколько решили остаться за рубежом, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на исследование компании Gradus Research.

В результате войны 40% украинцев покинули свои постоянные места жительства. Почти пятая часть из них уехали в другие страны.

В исследовании проанализировали настроения украинцев за 10 месяцев войны, чтобы выяснить, будет ли вторая волна миграции и сколько беженцев готовы вернуться в Украину. Опросили 1140 людей в городах с населением более 50 тысяч человек.

Половина из тех, кто покинул свои дома, уже вернулись – преимущественно жители северных областей. В общей сложности более 60% украинцев планируют оставаться дома в случае обострения ситуации. Из тех, кто готов перемещаться в более безопасные места, только 7% намерены уезжать за границу.

Среди украинцев, вынужденно выехавших за границу с начала войны, 32% говорят о желании вернуться в Украину при первой возможности. Половина опрошенных (47%) еще не приняли окончательного решения. Их количество по сравнению с предыдущей волной исследования (июль 2022 – 24%) выросло в два раза.

Фото: Беженцы на границе Польши (gettyimages.com)

10% внешних мигрантов склонны считать, что уехали навсегда. Большинство из них – выходцы из западных областей Украины в возрасте 25-34 года.

В общем, миграционные настроения стабильны, делают выводы авторы исследования. Намерение вернуться домой при первой возможности остается высоким. Вероятность новой большой волны миграции – низкая.

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