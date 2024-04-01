Німецькі вагони можуть поставити на маршрут з Польщі до України: фото

Польська залізнична компанія SKPL показала вагони першого класу, які придбала у німецького перевізника Deutsche Bahn. Вони готові курсувати у Польщі та сусідніх країнах, серед яких, ймовірно, й Україна.

Вагони можуть виявитися комфортнішими за більшість рухомого складу, що курсує в Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Вагони на початку 2000-х пройшли модернізацію. Були встановлені нові двері, системи живлення та керування, проведена модернізація гальмівних систем і візків, замінена оббивка та переобладнані туалети. Такі вагони досі експлуатують на деяких маршрутах IC та EC, наприклад, з Берліна до Амстердама. Наразі їх вилучають з експлуатації у Німеччині у зв’язку з введенням у рухомий склад нових вагонів ICE 4 та Talgo.

Зазначається, що вагони готові курсувати не лише в Польщі, а й у сусідніх країнах. Вони можуть рухатися зі швидкістю 200 км/год. Вагони повністю кондиціоновані. Кожен з них має 54 місця для сидіння в трьох варіантах, в залежності від часу реконструкції, зробленої в Німеччині, і призначення вагонів. У всіх вагонах є купе, а підлога має килимове покриття.

Фото: Вагони SKPL, придбані у Deutsche Bahn (rynek-kolejowy.pl/ SKPL)

Раніше видання rynek-kolejowy.pl повідомляло, що у травні ці вагони можуть почати курсувати на маршруті Варшава-Рава-Руська. Для пасажирів популярного маршруту це означатиме більше місць та комфортніші поїздки. Очікується, що зміниться і розклад руху цих поїздів.

Нагадаємо, ми писали, що новий потяг з Чехії до України почав курсувати з 27 березня. Компанія RegioJet продовжила сполучення Прага – Кошице до Чопа на Закарпатті.

Також ми розповідали, чому пасажири скаржилися на комфорт нового поїзда з Рава-Руської до Варшави. По території Польщі такі дизель-поїзди курсують на місцевих маршрутах з багатьма зупинками, тому пасажири користуються подібним транспортом для поїздок на короткі відстані.