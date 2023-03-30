У Німеччині починає роботу паспортний сервіс ДП "Документ": дата

У столиці Німеччини відривається перший офіс ДП "Документ", де українські громадяни зможуть оформити паспортні документи.

Із 31 березня центр працюватиме у Берліні в тестовому режимі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт "Паспортного сервісу".

Звертатися для оформлення паспортних документів українці зможуть у місті Берлін за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

На період роботи у тестовому режимі відвідувачів будуть обслуговувати за таким графіком: з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 в порядку "живої черги".

Про повноцінний запуск роботи центру повідомлять на офіційних ресурсах ДП "Документ".

Наразі за кордоном паспортні сервіси, де українські громадяни можуть оформити паспорт – закордонний чи ID-картку, вже діють в чотирьох країнах:

У Німеччині українці досі мали можливість оформити паспорти тільки через консульські установи.

Нагадаємо, ми писали, з чим стикаються українці у паспортному сервісі у Празі.

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