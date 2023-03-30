В Германии начинает работу паспортный сервис ГП "Документ": дата

В столице Германии отрывается первый офис ГП "Документ", где украинские граждане смогут оформить паспортные документы.

C 31 марта центр будет работать в Берлине в тестовом режиме, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт "Паспортного сервиса".

Обращаться для оформления паспортных документов украинцы смогут в Берлине по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

На период работы в тестовом режиме посетителей будут обслуживать по такому графику: с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 в порядке "живой очереди".

Про полноценный запуск работы центра сообщат на официальных ресурсах ГП "Документ".

Сейчас за границей паспортные сервисы, где украинские граждане могут оформить паспорт – заграничный или ID-карту, уже действуют в четырех странах:

В Германии украинцы до сих пор имели возможность оформить паспорта только через консульские учреждения.

Напомним, мы писали, с чем сталкиваются украинцы в паспортном сервисе в Праге.

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