У Німеччині хочуть зобов'язати українців реєструвати свої авто: причини

Німецькі політики вимагають зобов'язати українських біженців реєструвати свої автомобілі. Це пов'язано із тим, що порушників ПДР складно ідентифікувати та притягнути до відповідальності.

Лише у Штутгарті не змогли виписати 2000 штрафів за перевищення швидкості чи неправильне паркування щодо автомобілів із українськими номерами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Іноземні транспортні засоби можуть експлуатуватися в Німеччині максимум рік, після чого треба отримати німецький номерний знак. Але для українців цей термін продовжено ще на рік до квітня 2024 року.

Українські автовласники повинні отримати письмовий дозвіл від реєстраційної служби за місцем їхнього проживання. Дозвіл передбачає наявність прикордонного страхування та проходження техогляду, повідомили у міністерстві транспорту. Втім, невідомо, скільки насправді українців звертаються за таким дозволом.

Між тим, відсутність німецької реєстрації означає, що правоохоронцям складно ідентифікувати порушників.

"Українські порушники ПДР залишаються без покарання – на відміну від німців та іноземців із ЄС. Я вимагаю зобов'язати всіх українців, які живуть у Німеччині, реєструвати свій транспортний засіб у реєстраційних службах, щоб нарешті створити рівне ставлення", – наголосив місцевий депутат Рубен Рупп.

Міністр транспорту землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Герман зазначив, що проблема неоплачених штрафів характерна не лише для українців, а стосується значної кількості іноземних автомобілів.

Проблеми виникають і у водіїв, які потрапили у ДТП із автомобілем з українськими номерами. Страхування цивільної відповідальності за кордоном виплачується тільки в перший рік після в'їзду в Німеччину. "Зелена карта" допомагає в цьому процесі. Якщо український автомобіль у Німеччині давно, то страхового захисту немає.

У таких випадках допомогти жертвам ДТП може асоціація страхових компаній, але на отримання виплат може піти кілька років.

Тим часом, у Чехії запровадили спеціальну реєстрацію автомобілів українських біженців із 1 жовтня 2023 року. Завдяки реєстру буде змога відстежувати порушників ПДР. Реєстрація стане обов'язковою з 1 січня 2024 року, а за її відсутність каратимуть великими штрафами.

Раніше ми писали, що десятки українців у Німеччині підозрюють у шахрайстві з виплатами. Перевірки в одному з районів Тюрингії виявили, що 52 українці вже зареєстровані в інших країнах ЄС, а частина з них отримували соціальні виплати двічі

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