МАУ замість "Аерофлоту". Росію виключили з найпрестижнішого рейтингу авіакомпаній
Із найпрестижнішому рейтингу авіакомпаній від британської компанії Skytrax вперше виключили всі російські авіакомпанії. Ще в 2021 році російські авіаперевізники посідали половину місць в топ-10 авіакомпаній Східної Європи.
Цього року одну з позицій цієї категорії посіла українська компанія МАУ, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.
В 2022 році Skytrax не включила російських авіаперевізників ні в рейтинг зі 100 кращих, ні в жодну з підкатегорій. У 2021 році "Аерофлот" входив до топ-100 кращих авіакомпаній світу.
Завдяки таким змінам у топ-10 кращих авіакомпаній Східної Європи потрапила українська авіакомпанія МАУ, яка до війни була найбільшим авіаперевізником України.
Фото: Літаки МАУ до війни (РБК-Україна/Віталій Носач)
Загалом у топ-10 авіакомпаній Східної Європи від Skytrax увійшли такі компанії:
- airBaltic;
- LOT Polish Airlines;
- Air Serbia;
- Wizz Air;
- CSA Czech Airlines;
- Croatia Airlines;
- Tarom;
- Ukraine International Airlines (МАУ);
- BlueAir;
- Bulgaria Air.
Перше місце серед авіакомпаній світу всьоме отримала Qatar Airways. В топ-10 за версією Skytrax увійшли також:
2. Singapore Airlines;
3. Emirates;
4. ANA All Nippon Airways;
5. Qantas Airways;
6. Japan Airlines;
7. Turkish Airlines;
8. Air France;
9. Korean Air;
10. Swiss International Air Lines.
Нагадаємо, ми писали, що найбільший аеропорт Польщі перестав пускати росіян в країну.