Некем заменить. В авиации РФ боятся дефицита персонала из-за мобилизации

У российской авиации на фоне санкций возникли новые проблемы. Авиакомпании могут остаться без механиков и водителей на аэродромах во время второй волны мобилизации.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

С дефицитом незаменимого персонала компании столкнутся из-за того, что вторая волна мобилизации касается больше мужских профессий, выполняющих работу на аэродроме в зоне с ограниченным доступом.

Об этом сообщила глава крупнейшей российской частной авиакомпании S7 Airlines Татьяна Филева во время форума Woman Summit.

До сих пор мобилизация не была такой ощутимой – воевать забрали бортпроводников и сотрудников на стойках регистрации. В этих профессиях много женщин, поэтому заменить "выбывших" мужчин было несложно.

А вот механиков и водителей на аэродромах заменить женщинами не удастся. Так же как и мигрантами Средней Азии, потому что негражданам России не позволят работать в зоне с ограничениями.

"Мы боимся, что если ситуация будет становиться хуже и будет массовый забор людей, то мы не наберем столько женщин", – сказала руководительница S7 Airlines.

По ее словам, в эти дни персонал авиакомпании работает в стрессе. Только за один день работники дважды повредили самолет на перроне.

Фото: Работники авиакомпании работают в страхе мобилизации (wikimedia.org/Anna Zvereva)

После введения санкций США и ЕС ухудшилась безопасность российской авиации. Это связано с тем, что под запрет попали поставки новых современных самолетов российским авиакомпаниям, а также запчастей для таких авиалайнеров.

Сейчас основу гражданского флота российских авиакомпаний составляют самолеты Boeing и Airbus, которые производят в Европе или США.

Напомним, мы писали, что Россию исключили из самого престижного рейтинга авиакомпаний .