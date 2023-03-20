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За ніч із Києва. Як дістатися потягом до найближчого аеропорту в Румунії

Фото: Аеропорт Ясси в Румунії (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, яким треба подорожувати за кордон, можуть скористатися маршрутом залізницею до румунського аеропорту Ясси, де базується лоукостер Wizz Air.

Як дістатися трансфером та куди можна полетіти далі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Як доїхати потягом із Києва до Ясс

Поїзди з Києва на базу лоукостера Wizz Air у румунському місті Ясси організувала “Укрзализниця” разом з молдовською залізницею.

Пасажири можуть скористатися потягом №351 Київ-Кишинів, який виїжджає зі столиці о 17:02 по непарним дням. На ранок поїзд буде вже на молдовській станції Унгени – о 07:53. Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі там можна пересісти на поїзд №821 Кишинів – Ясси-Сокола, що відправляється з Унгени щодня о 09:51. На станцію Ясси-Сокола цей потяг прибуває об 11:13.

"Там кожен поїзд зустрічають автобуси, які довезуть вас у центр міста або у міжнародний аеропорт Ясси", – зазначають в "Укрзалізниці".

На зворотному шляху о 17:40 зі станції Ясси-Сокола відправляється поїзд №822 Ясси-Сокола – Кишинів, який прибуває на молдовську станцію Унгени о 18:57. Там можна пересісти на український поїзд №352 Кишинів – Київ, який прибуває на станцію Унгени по парних днях о 20:21. Зупинка поїзда на цій станції – 30 хв.

Купити квитки на поїзд №351/352 можна в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті. На молдовський поїзд №821 Кишинів – Унгени – Ясси-Сокола та його зворотний рейс №822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці — www.railway.md, у касі вокзалу в Унгенах або у провідника в поїзді.

Вартість квитка Київ-Унгени: 1600 грн у плацкарті, 2300 грн – у купе, 4300 грн – у СВ.

Вартість квитка Унгени-Ясси-Сокола: 41-54 лей (330-433 грн).

Фото: Потяг "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Куди можна полетіти з румунського аеропорту Ясси

Авіакомпанія Wizz Air пропонує вильоти з Ясс до Бельгії, Кіпру, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Туреччини, Великобританії. Загалом можна дістатися у такі міста:

  • Стамбул;
  • Тель-Авів;
  • Лондон;
  • Берлін;
  • Париж;
  • Брюссель;
  • Ларнака;
  • Біллунн;
  • Копенгаген;
  • Базель-Мюлуз-Фрайбурґ;
  • Дортмунд;
  • Меммінген;
  • Санторині;
  • Барі;
  • Болонья;
  • Катанія;
  • Мілан;
  • Рим;
  • Турін;
  • Венеція;
  • Ейндховен;
  • Барселона;
  • Мадрид;
  • Ліверпуль.

Авіакомпанія RYANAIR також літає в Брюссель, Дублін, Мілан і Париж із 26 березня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що SkyUp допоміг найбільшій авіакомпанії Молдови відновити рейси з Кишинева.

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