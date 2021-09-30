Невероятные пейзажи, курорты и парки: названы неожиданные локации, которые украинцы выбрали для отдыха в своей стране

В Украине составили топ пляжей, достопримечательностей и курортов

Туризм в Украине в 2021 году получил очередной всплеск популярности – на фоне пандемии многие украинцы предпочли родные курорты, исторические и природные достопримечательности. Самые популярные места, куда украинские туристы отправлялись на отдых и экскурсии в этом году, опубликовало на своей странице в Facebook Государственное агентство развития туризма Украины.

Данные по топ-направлениям по стране у туристов собрали по количеству поисковых запросов, которые компания Google предоставила по запросу агентства. Статистика охватила первые 9 месяцев 2021 года.

Где украинцы искали красоту природы и комфортный отдых – в материале.

Самые популярные морские курорты

Отпуск на море – самый популярный вид отдыха летом. Курортных локаций с отличной инфраструктурой и сервисом в Украине хватает как на Черном море, так и на Азовском. Судя по запросам, именно эти факторы интересовали туристов.

Фото: Топ пляжных локаций (facebook.com/DARTUkraine)

В этом году украинцы больше всего интересовались условиями на таких морских курортах:

- Железный порт (Херсонска область, Черное море);

- Кирилловка (Запорожская область, Азовское море);

- Коблево (Николаевская область, Черное море);

- Черноморск (Одесская область, Черное море);

- Лазурное (Херсонская область, Черное море).

Далее в десятке популярных запросов идут курорты: Геническ (Херсонская область, Азовское море), Скадовск (Херсонская область, Черное море, рядом остров Джарылгач), Счастливцево (Херсонская область, Азовское море, Арабатская Стрелка), Грибовка и Вилковове (Одесская область, Черное море).

Локации в Карпатах: активный отдых и лечение

Даже любители моря однажды решаются провести отпуск в горах. Побывав в Карпатах, многие украинцы возвращаются туда снова и снова – ведь, кроме сервиса, отдыху там способствует сама природа и местный колорит. Если зимой в Карпаты отправляются покорять снежные трассы, то летом – лесные тропы, луга и озера.

Фото: Топ локаций в Карпатах (facebook.com/DARTUkraine)

Украинцы в минувшем сезоне чаще всего интересовались такими локациями в Карпатах:

- Буковель (Ивано-Франковская область, самый массовый курорт для зимнего и летнего сезонов);

- Драгобрат (самый высокогорный курорт Украины, Закарпатская область);

- Яремче (Ивано-Франковская область);

- Солотвино (Закарпатская область, лечебные соленые озера).

Самые красивые парки и заповедники

В Украине огромное количество локаций с красивой природой – как природных, так и рукотворных. Поэтому туристы часто отправлялись также в живописные природные парки и заповедные зоны. В топ таких мест попали:

- Бакота (затопленное село в Хмельницкой области);

- Аскания-Нова (заповедник в степи Херсонской области);

- Тустань (скальный комплекс во Львовской области);

- Озеро Синевир (Закарпатская область);

- Голубые озера (украинские "Мальдивы" в Черниговской области).

Фото: Топ парков Украины (facebook.com/DARTUkraine)

Также в этом году украинские туристы проявляли повышенный интерес к Розовым озерам в Херсонской области, Кинбурнской косе в Николаевской области, острову Джарылгач (Херсонская область), Санжейке (пляжи у глиняных обрывов в Одесской области), Шацким озерам в Волынской области.

Развлечения: в аквапарках и замках

К слову, в топ развлекательных локаций попали как аквапарки и зоопарки, так и исторические достопримечательности. Например, в топ-10 туристических объектов на первом и третьем оказались аквапарки в курортных городах, а на втором – киевский зоопарк.

Уделили внимание туристы и красивым городским паркам – парк Горького в Харкове занял четвертое место по количеству запросов, а столичный ботсад – пятое. Последующие два места туристы отдали замкам – Каменец-Подольскому в Хмельницкой области, и Высокому замку (на самом деле, парк на месте замка) – во Львове.

Фото: Топ локаций для развлечений (facebook.com/DARTUkraine)

Также в десятке – локальный частный зоопарк, база отдыха и аквапарк в Киевской области.

Напомним, мы писали, стоит ли ехать на широко известные Голубые озера в Черниговской области.

Также мы составили для вас три лучших маршрута по Харьковской области для знакомства с регионом.