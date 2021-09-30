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Неймовірні пейзажі, курорти та парки: названі несподівані локації, які українці обрали для відпочинку у своїй країні

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Четвер 30 вересня 2021 13:50
Неймовірні пейзажі, курорти та парки: названі несподівані локації, які українці обрали для відпочинку у своїй країні Фото: Відпочинок в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні склали топ пляжів, пам'яток і курортів

Туризм в Україні в 2021 році отримав черговий сплеск популярності – на тлі пандемії багато українців віддали перевагу рідним курортам, історичним та природним пам'яткам. Найпопулярніші місця, куди українські туристи вирушали відпочинок та екскурсії в цьому році, опублікувало на своїй сторінці в Facebook Державне агентство розивтку туризсу України.

Дані за топ-напрямками по країні у туристів зібрали за кількістю пошукових запитів, які компанія Google надала на запит агентства. Статистика охопила перші 9 місяців 2021 року.

Де українці шукали красу природи та комфортний відпочинок – у матеріалі.

Найпопулярніші морські курорти

Відпустка на морі - найпопулярніший вид відпочинку влітку. Курортних локацій з відмінною інфраструктурою і сервісом в Україні вистачає як на Чорному морі, так і на Азовському. Судячи з запитів, саме ці фактори цікавили туристів.

Неймовірні пейзажі, курорти та парки: названі несподівані локації, які українці обрали для відпочинку у своїй країніФото: Топ пляжних локацій (facebook.com/DARTUkraine)

Цього року українці найбільше цікавилися умовами на таких морських курортах:

- Залізний порт (Херсонська область, Чорне море);

- Кирилівка (Запорізька область, Азовське море);

- Коблево (Миколаївська область, Чорне море);

- Чорноморськ (Одеська область, Чорне море);

- Лазурний (Херсонська область, Чорне море).

Далі у десятці популярних запитів йдуть курорти: Генічеськ (Херсонська область, Азовське море), Скадовськ (Херсонська область, Чорне море, поруч острів Джарилгач), Щасливцеве (Херсонська область, Азовське море, АрабатськаСстрілка), Грибівка і Вилковове (Одеська область, Чорне море).

Локації в Карпатах: активний відпочинок та лікування

Навіть любителі моря одного разу зважуються провести відпустку в горах. Побувавши в Карпатах, багато українців повертаються туди знову і знову - адже, крім сервісу, відпочинку там сприяє сама природа і місцевий колорит. Якщо взимку в Карпати вирушають підкорювати снігові траси, то влітку - лісові стежки, луки і озера.

Неймовірні пейзажі, курорти та парки: названі несподівані локації, які українці обрали для відпочинку у своїй країніФото: Топ локацій в Карпатах (facebook.com/DARTUkraine)

Українці в минулому сезоні найчастіше цікавилися такими локаціями в Карпатах:

- Буковель (Івано-Франківська область, наймасовіший курорт для зимового та літнього сезонів);

- Драгобрат (найвисокогірніший курорт України, Закарпатська область);

- Яремче (Івано-Франківська область);

- Солотвино (Закарпатська область, лікувальні солоні озера).

Найкрасивіші парки і заповідники

В Україні величезна кількість локацій з красивою природою - як природних, так і рукотворних. Тому туристи часто вирушали також в мальовничі природні парки і заповідні зони. У топ таких місць потрапили:

- Бакота (затоплене село в Хмельницькій області);

- Асканія-Нова (заповідник у степу Херсонської області);

- Тустань (скельний комплекс у Львівській області);

- Озеро Синевир (Закарпатська область);

- Блакитні озера (українські "Мальдіви" в Чернігівській області).

Неймовірні пейзажі, курорти та парки: названі несподівані локації, які українці обрали для відпочинку у своїй країніФото: Топ парків України (facebook.com/DARTUkraine)

Також цього року українські туристи виявляли підвищений інтерес до Рожевих озер у Херсонській області, Кінбурнської коси в Миколаївській області, острова Джарилгач (Херсонська область), Санжійки (пляжі біля глиняних обривів в Одеській області), Шацьких озер у Волинській області.

Розваги: в аквапарках і замках

До слова, в топ розважальних локацій потрапили як аквапарки та зоопарки, так і історичні пам'ятки. Наприклад, в топ – 10 туристичних об'єктів на першому та третьому опинилися аквапарки в курортних містах, а на другому - київський зоопарк.

Приділили увагу туристи й красивим міським паркам - парк Горького в Харкові зайняв четверте місце за кількістю запитів, а столичний ботсад – п'яте. Наступні два місця туристи віддали замкам - Кам'янець-Подільському на Хмельниччині, та Високому замку (насправді, парк на місці замка) - у Львові.

Неймовірні пейзажі, курорти та парки: названі несподівані локації, які українці обрали для відпочинку у своїй країніФото: Топ локацій для розваг (facebook.com/DARTUkraine)

Також у десятці - локальний приватний зоопарк, база відпочинку та аквапарк у Київській області.

Нагадаємо, ми писали, чи варто їхати на широко відомі Блакитні озера в Чернігівській області.

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