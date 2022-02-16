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"Неприемлемый бизнес": От стран ЕС требуют отменить "золотые визы"

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Среда 16 февраля 2022 14:22
"Неприемлемый бизнес": От стран ЕС требуют отменить "золотые визы" Фото: Комитет парламента Европейского союза (unsplash.com/francois-genon)
Автор: Евгения Тугушева

По данным Европарламента, с 2011 по 2019 год такими программами воспользовались не менее 130 000 граждан

Члены парламента Европейского союза требуют от государств-членов, осуществляющих программы предоставления иностранцам гражданство в обмен на инвестиции прекратить такие схемы, назвав их "неприемлемыми с этической, юридической и экономической точек зрения".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт SchengenVisaInfo.com.

На заседании, проведенном во вторник комитетом парламента ЕС по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, часть Европарламента проголосовала за проект доклада о законодательной инициативе. Согласно предложению, государствам-членам настоятельно рекомендуется принять меры в отношении программ по предоставлению гражданства и проживания по инвестиционным схемам.

Докладчик София инт Вельд заявила, что такие программы ставят под угрозу общую безопасность ЕС, а также назвала их "циничным бизнесом".

"Гражданство или статус резидента ЕС лежит в основе того, что воплощает собой Союз: свободы и прав. Гражданство — это право, а не товар, который можно покупать и продавать. Правительства стран-членов продают то, что им не принадлежит, используя репутацию ЕС для получения прибыли", — сказала она.

&quot;Неприемлемый бизнес&quot;: От стран ЕС требуют отменить &quot;золотые визы&quot;Фото: От стран ЕС требуют отменить "золотые визы" (unsplash.com/guillau-meperigois)

Отчет был одобрен 61 голосом "за", 3 "против" и 5 воздержавшихся. Теперь этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем пленарном заседании с 7 по 8 марта. В случае одобрения большинством Комиссия ЕС должна будет работать над законодательным предложением по этому вопросу или представить аргументы в пользу решения не делать этого.

Что такое "Золотой паспорт" и кому его выдают

"Золотой паспорт" выдается гражданам третьих стран, которые инвестируют в конкретную страну ЕС, в которой действует такая программа. В то же время "золотая виза" — аналогичная программа, которая дает инвестору вид на жительство в стране, в которой он осуществляет инвестиции.

По данным ЕС, в период с 2011 по 2019 год такими программами воспользовались не менее 130 000 граждан стран, не входящих в ЕЕ. Благодаря этому страны Евросоюза, использующие такие схемы, получили более 21,8 млрд евро дохода.

В настоящее время Болгария, Кипр и Мальта - единственные члены ЕС, которые реализуют схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам. Первые два намерены положить конец схеме, а Мальта пока не высказывала намерений это сделать.

Депутаты Европарламента также хотят запретить третьим сторонам посредничество между страной ЕС и инвестором. Настаивая на том, что эти посредники непрозрачны, а посредники не несут за это ответственности.

Напомним, в Болгарии отменят популярную "программу с золотыми визами".

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