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"Неприйнятний бізнес": Від країн ЄС вимагають відмінити "золоті візи"

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Середа 16 лютого 2022 14:22
"Неприйнятний бізнес": Від країн ЄС вимагають відмінити "золоті візи" Фото: Комітет парламенту Європейського Союзу (unsplash.com/francois-genon)
Автор: Євгенія Тугушева

За даними Європарламенту, від 2011 до 2019 року такими програмами скористалися не менше 130 000 громадян.

Члени парламенту Європейського Союзу вимагають від держав-членів, які здійснюють програми надання іноземцям громадянство в обмін на інвестиції припинити такі схеми, назвавши їх "неприйнятними з етичної, юридичної та економічної точок зору".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт SchengenVisaInfo.com.

На засіданні, проведеному у вівторок комітетом парламенту ЄС із громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ, частина Європарламенту проголосувала за проект доповіді про законодавчу ініціативу. Згідно з пропозицією, державам-членам настійно рекомендується вжити заходів щодо програм надання громадянства та проживання за інвестиційними схемами.

Доповідач Софія інт Вельд заявила, що такі програми ставлять під загрозу спільну безпеку ЄС, а також назвала їх "цинічним бізнесом".

"Громадянство або статус резидента ЄС є основою того, що втілює собою Союз: свободи й прав. Громадянство — це право, а не товар, який можна купувати і продавати. Уряди країн-членів продають те, що їм не належить, використовуючи репутацію ЄС для отримання прибутку", — сказала вона.

&quot;Неприйнятний бізнес&quot;: Від країн ЄС вимагають відмінити &quot;золоті візи&quot;

Фото: Від країн ЄС вимагають скасувати "золоті візи" (unsplash.com/guillau-meperigois)

Звіт був схвалений 61 голосом "за", 3 "проти" та 5 утриманих. Тепер це питання обговорюватиметься на пленарному засіданні з 7 по 8 березня. У разі схвалення більшістю Комісія ЄС має працювати над законодавчою пропозицією з цього питання або надати аргументи на користь рішення не робити цього.

Що таке "Золотий паспорт" та кому його видають

"Золотий паспорт" видається громадянам третіх країн, які інвестують у конкретну країну ЄС, де діє така програма. В той самий час "золота віза" – аналогічна програма, яка дає інвестору дозвіл на проживання в країні, в якій він здійснює інвестиції.

За даними ЄС, у період від 2011 до 2019 рік такими програмами скористалися щонайменше 130 000 громадян країн, які не входять до неї. Завдяки цьому країни Євросоюзу, які використовують такі схеми, отримали понад 21,8 млрд євро доходу.

Наразі Болгарія, Кіпр та Мальта – єдині члени ЄС, які реалізують схеми видачі паспортів іноземним інвесторам. Перші два мають намір покласти край схемі, а Мальта поки що не висловлювала намірів це зробити.

Депутати Європарламенту також хочуть заборонити третім сторонам посередництво між країною ЄС та інвестором. Наполягаючи на тому, що ці посередники є непрозорими, а посередники не несуть за це відповідальності.

Нагадаємо, у Болгарії скасують популярну "програму із золотими візами".

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