Непідйомні вантажі. Канада розширила санкції проти російських авіакомпаній

Уряд Канади розширив список російських організацій, до яких застосовуються санкції. Під обмеження потрапила група компаній "Волга-Дніпро", включаючи дочірні підприємства.

Вантажні авіакомпанії групи експлуатують літаки радянського та західного виробництва, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ch-aviation.com.

Зазначається, що група "Волга-Дніпро" включає три авіакомпанії, дві з яких раніше опинилися під санкціями інших країн через літаки західного виробництва:

"Волга-Дніпро" – експлуатує вантажні літаки радянського виробництва Ан-124 та Іл-76, спеціалізується на перевезенні надважких вантажів;

AirBridgeCargo – експлуатує вантажні літаки західного виробництва: Boeing 747 та один Boeing 777;

Atran – з парком із семи Boeing 737.

Наразі діє лише авіакомпанія "Волга-Дніпро", а два інших перевізники, які експлуатують вантажні літаки західного виробництва, не діють через санкції.

Група компаній "Волга-Дніпро" та її дочірні авіакомпанії не входять до спеціальних списків США або Євросоюзу, проте підпадають під загальні санкції, накладені на російський авіаційний сектор. Це означає, що будь-які угоди із західними компаніями заборонені.

Один з літаків Ан-124-100 авіакомпанії "Волга-Дніпро" був затриманий в аеропорту Торонто в перші дні російського вторгнення в Україну. До кінця 2022 року російський перевізник витратив понад 223 тисячі доларів США за паркування літака.

Фото: Літак затримали у Канаді рік тому (blogto.com)

Під санкції Канади потрапив Уральський завод цивільної авіації. Він також внесений до списку Управління контролю за іноземними активами США та ЄС. Підприємство входить до промислового холдингу "Ростех" і активно займається військовою авіацією.

Нагадаємо, ми писали, що російська авіакомпанія отримає рекордний рахунок за свій літак у Торонто.

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