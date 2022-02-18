Необычный случай. Пилот самолета написал слово "Relax" в небе у границы с Украиной

Борт авиакомпании Air Moldova выполнял рейс из Кишинева

Пассажирский самолет Airbus A321 Air Moldova написал слово Relax ("расслабиться" – с англ.) с помощью траектории своего полета вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Independent.co.uk и данные сайта Flightradar24.com.

На фоне обострения напряженной ситуации и угрозы возможного вторжения РФ в Украину, самолет авиакомпании Air Moldova пролетел 80 миль в ширину. "Написанное" самолетом слово в четверг показали данные Flightradar24.com.

23-летний Airbus A321 с позывным "Relax" вылетел из Кишинева, столицы Молдовы, на один час 40 минут полета, а далее должен был приземлиться в том же аэропорту во второй половине дня в четверг (17 февраля).

Более 30 000 пользователей наблюдали за тем, как он летел на высоте 10 000 футов, время от времени приближаясь к границе страны с Украиной в пределах 25 миль (40 км, ред.), сообщает информационное агентство Press Association (PA).

"Тем временем Air Moldova пока не ответила на запросы Ассоциации прессы о комментариях", – отмечается в издании Mirror.co.uk.

Напомним, ранее мы писали, что WizzAir откладывает запуск ряда маршрутов из Украины.