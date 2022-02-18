Незвичайний випадок. Пілот літака написав слово "Relax" у небі біля кордону з Україною

Борт авіакомпанії Air Moldova виконував рейс з Кишинів

Пасажирський літак Airbus A321 Air Moldova написав слово Relax ("розслабитись" – з англ.) за допомогою траєкторії свого польоту поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Independent.co.uk і дані сайту Flightradar24.com.

На тлі загострення напруженої ситуації та загрози можливого вторгнення РФ в Україну літак авіакомпанії Air Moldova пролетів 80 миль завширшки. "Написане" літаком слово у четвер показали дані Flightradar24.com.

23-річний Airbus A321 із позивним "Relax" вилетів із Кишинева, столиці Молдови, на одну годину 40 хвилин польоту, а далі мав приземлитися у тому ж аеропорту у другій половині дня у четвер (17 лютого).

Більше 30 тисяч користувачів спостерігали за тим, як він летів на висоті 10 тисяч футів, час від часу наближаючись до кордону країни з Україною в межах 25 миль (40 км, ред.), повідомляє інформаційне агентство Press Association (PA).

"Тим часом Air Moldova поки що не відповіла на запити Асоціації преси про коментарі", – наголошується у виданні Mirror.co.uk.

Нагадаємо, раніше ми писали, що WizzAir відкладає запуск низки маршрутів з України.