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Нема приватності та вбиралень. На що скаржаться переселенці у прихистках в Україні

Фото: Переселенці на Закарпатті (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Близько 100 тисяч переселенців в Україні проживають у 4000 прихистків. У більшості місць компактного розміщення люди залишаються на тривалий час.

Втікачам від війни нерідко доводиться жити у неналежних умовах. На що скаржаться переселенці у колективних центрах, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на evacuation.city.

Про проблеми та потреби внутрішньо переміщених осіб розповіла менеджерка досліджень в гуманітарній ініціативі RICH Анастасія Фетисова під час конференції "Право на гідність у місцях компактного поселення". На заході презентували низку досліджень щодо місць проживання ВПО.

Людей у більш безпечних регіонах поселили у гуртожитках, санаторіях, школах, дитсадках, модульних містечках.

Одна із проблем прихистків, на які скаржаться переселенці – відсутність зон для спільного проведення часу та брак приватних приміщень. Наприклад:

  • спільні зони для відпочинку дорослих є лише у 61% прихистків;
  • спільні ігрові зони для дітей – у 58%;
  • cпільне місце для прийому їжі – у 68% колективних центрах.
  • кімнати для однієї родини є лише у 69% прихистків;
  • окремі та спільні кімнати на дві родини мають 44% центрів;
  • лише загальні кімнати пропонуються у 8% прихистів.

Фото: Модульне містечко у Львові (gettyimages.com)

При цьому мешканці місць компактного поселення найчастіше скаржаться на такі умови:

  • відсутність ігрових майданчиків;
  • немає приватності у спальній зоні;
  • вбиральні та душові кабіни не відокремлені;
  • вбиральні та душі відсутні;
  • кухонних приміщень не вистачає.

У майже половині прихистків (45%) є потреба у ремонті санвузлів:

  • у 13% є проблеми із водовідведенням;
  • у 3% відсутня гаряча вода.

Зазначається, що 84% керівників прихистків розглядають скарги на умови в прихистках самостійно. У 21% місць компактного розміщення з переселенців стягують гроші на оплату комунальних послуг, хоча ці витрати компенсує держава.

Нагадаємо, ми писали, що на заході України готують квартири для переселенців.

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жилье для переселенцев