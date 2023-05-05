Нема приватності та вбиралень. На що скаржаться переселенці у прихистках в Україні

Близько 100 тисяч переселенців в Україні проживають у 4000 прихистків. У більшості місць компактного розміщення люди залишаються на тривалий час.
Втікачам від війни нерідко доводиться жити у неналежних умовах. На що скаржаться переселенці у колективних центрах, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на evacuation.city.
Про проблеми та потреби внутрішньо переміщених осіб розповіла менеджерка досліджень в гуманітарній ініціативі RICH Анастасія Фетисова під час конференції "Право на гідність у місцях компактного поселення". На заході презентували низку досліджень щодо місць проживання ВПО.
Людей у більш безпечних регіонах поселили у гуртожитках, санаторіях, школах, дитсадках, модульних містечках.
Одна із проблем прихистків, на які скаржаться переселенці – відсутність зон для спільного проведення часу та брак приватних приміщень. Наприклад:
При цьому мешканці місць компактного поселення найчастіше скаржаться на такі умови:
У майже половині прихистків (45%) є потреба у ремонті санвузлів:
Зазначається, що 84% керівників прихистків розглядають скарги на умови в прихистках самостійно. У 21% місць компактного розміщення з переселенців стягують гроші на оплату комунальних послуг, хоча ці витрати компенсує держава.
Нагадаємо, ми писали, що на заході України готують квартири для переселенців.