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Нет приватности и уборных. На что жалуются переселенцы в приютах в Украине

Фото: Переселенцы в Закарпатье (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Около 100 тысяч переселенцев в Украине проживают в 4000 приютах. В большинстве мест компактного размещения люди остаются надолго.

Бежавшим от войны нередко приходится жить в ненадлежащих условиях. На что жалуются переселенцы в коллективных центрах, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на evacuation.city.

О проблемах и потребностях внутренне перемещенных лиц рассказала менеджер исследований в гуманитарной инициативе RICH Анастасия Фетисова во время конференции "Право на достоинство в местах компактного поселения". На мероприятии презентовали ряд исследований мест проживания ВПЛ.

Людей в более безопасных регионах поселили в общежитиях, санаториях, школах, детсадах, модульных городках.

Одна из проблем приютов, на которые жалуются переселенцы – отсутствие зон для совместного времяпровождения и нехватка частных помещений. Например:

  • общие зоны отдыха взрослых есть только в 61% приютов;
  • общие игровые зоны для детей – в 58%;
  • общее место для приема пищи – в 68% коллективных центрах.
  • комнаты для одной семьи есть только у 69% приютов;
  • отдельные и общие комнаты на две семьи есть у 44% центров;
  • только общие комнаты предлагаются в 8% приютов.

Фото: Модульный городок во Львове (gettyimages.com)

При этом жители мест компактного поселения чаще всего жалуются на такие условия:

  • отсутствие игровых площадок;
  • нет приватности в спальной зоне;
  • душевые и уборные кабины не отделены;
  • туалеты и души отсутствуют;
  • кухонных помещений не хватает.

В почти половине приютов (45%) есть потребность в ремонте санузлов:

  • у 13% есть проблемы с водоотводом;
  • в 3% отсутствует горячая вода.

Отмечается, что 84% руководителей приютов рассматривают жалобы на условия в приютах самостоятельно. В 21% мест компактного размещения с переселенцев взимают деньги на оплату коммунальных услуг, хотя эти расходы компенсирует государство.

Напомним, мы писали, что на западе Украины готовят квартиры для переселенцев.

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жилье для переселенцев