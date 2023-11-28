"Не думали, що буде так важко". Із якими проблемами стикаються українці у США

США призупинили соціальну допомогу українським біженцям, які прибули в країну після 30 вересня. Але навіть ті, хто приїхав раніше, стикаються з великими труднощами в отриманні соціального страхування.

Про проблеми українців у США РБК-Україна розповідає з посиланням на novayagazeta.eu.

Біженка з Донеччини Жанна Юсупова прибула до США на початку 2023 року в рамках програми для біженців "Єднаймося заради України" (U4U). У вересні жінка відчула біль у животі, але боялася звертатися до лікарів, бо у неї не було медичного страхування. Її заявку на Medicaid з липня перебувала на розгляді в Департаменті охорони здоров'я Джорджії.

Втім, через загострення жовчнокам'яної хвороби біженку довелося прооперувати. Через тиждень у лікарні пацієнтка отримала рахунок на 67 тисяч доларів.

Донька жінки Аміна, яка з чоловіком раніше оселилася у США, працює неповний робочий день кухарем у двох ресторанах, заробляючи загалом від 570 до 1200 доларів на місяць. Її чоловік пробував працювати далекобійником, але грошей вистачало лише на щомісячну оплату автокредиту, страховку, телефони, оренду та податки.

"Ситуація з роботою в Мічигані дуже погана. Здається, що ми нічого не купуємо, але грошей взагалі не можемо назбирати. У нас тут не все склалося. Наше гуманітарне умовно-дострокове звільнення діє до вересня 2024 року. Коли воно закінчиться, ми думаємо повернутися в Україну", – каже Аміна.

Родині схвалили програму страхування Medicaid, талони на харчування вартістю 1000 доларів на місяць і додаткове харчування в рамках програми "Жінки, немовлята та діти". Але через рік талони на харчування сім'ї були скасовані.

Натомість батьки Аміни вирішили оселитися в штаті Джорджія, куди їх покликав друг. Чоловік із синами працює в автомайстерні, але заробляє мало, тому родина ледве зводить кінці з кінцями. Штат надає Medicaid лише дітям, вагітним жінкам, людям з обмеженими можливостями, людям старше 65 років і тим, хто живе в будинках для престарілих.

"Коли ми сюди приїжджали, то не думали, що буде так важко", – розповіла Жанна Юсупова.

Наразі законопроект про тимчасові витрати на наступні 45 днів не передбачає коштів для допомоги Україні. Як наслідок, українцям, які прибули до США, з 1 жовтня призупинили соціальну допомогу.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці виїжджають із Румунії. Відтік людей почався із травня і прискорився восени.

Також ми розповідали, чому українські біженці виїжджають із Канади. Люди скаржаться на великі витрати та складнощі із роботою.

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