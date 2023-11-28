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"Не думали, что будет так тяжело". С какими проблемами сталкиваются украинцы в США

Вторник 28 ноября 2023 15:45
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"Не думали, что будет так тяжело". С какими проблемами сталкиваются украинцы в США Фото: Украинские беженцы в США (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

США приостановили социальную помощь украинским беженцам, которые прибыли в страну после 30 сентября. Но даже те, кто приехал раньше, сталкиваются с большими сложностями в получении социального страхования.

О проблемах украинцев в США РБК-Украина рассказывает со ссылкой на novayagazeta.eu.

Беженка из Донецкой области Жанна Юсупова прибыла в США в начале 2023 года в рамках программы для беженцев "Объединяемся ради Украины" (U4U). В сентябре женщина почувствовала боль в животе, но боялась обращаться к врачам, потому что у нее не было медицинского страхования. Ее заявка на Medicaid с июля находилась на рассмотрении в Департаменте здравоохранения Джорджии.

Впрочем, из-за обострения желчнокаменной болезни беженку пришлось прооперировать. Через неделю в больнице пациентка получила счет в 67 тысяч долларов.

Дочь женщины Амина, которая с мужем раньше поселилась в США, работает неполный рабочий день поваром в двух ресторанах, зарабатывая от 570 до 1200 долларов в месяц. Ее муж пробовал работать дальнобойщиком, но денег хватало только на ежемесячную оплату автокредита, страховку, телефоны, аренду и налоги.

"Ситуация с работой в Мичигане очень плохая. Кажется, что мы ничего не покупаем, но денег вообще не можем накопить. У нас здесь не все сложилось. Наше гуманитарное условно-досрочное увольнение действует до сентября 2024 года. Когда оно закончится, мы думаем вернуться в Украину", – говорит Амина.

Семье одобрили программу страхования Medicaid, талоны на питание стоимостью 1000 долларов в месяц и дополнительное питание в рамках программы "Женщины, младенцы и дети". Но год спустя талоны на питание семьи были отменены.

Родители Амины решили поселиться в штате Джорджия, куда их позвал друг. Мужчина с сыновьями работает в автомастерской, но зарабатывает мало, поэтому семья едва сводит концы с концами. Штат предоставляет Medicaid только детям, беременным женщинам, людям с ограниченными возможностями, людям старше 65 лет и тем, кто живет в домах престарелых.

"Когда мы сюда приезжали, то не думали, что будет так тяжело", – рассказала Жанна Юсупова.

Пока законопроект о временных расходах на следующие 45 дней не предусматривает средств для помощи Украине. Как следствие, прибывшим в США украинцам с 1 октября приостановили социальную помощь.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы выезжают из Румынии. Отток людей начался с мая и ускорился осенью.

Также мы рассказывали, почему украинские беженцы уезжают из Канады. Люди жалуются на большие расходы и сложности с работой.

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