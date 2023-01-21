"Найсміливіша новація". У США запускають нову програму спонсорства для українців: деталі

Сполучені Штати запускають Welcome Corps - новацію в розселенні біженців. Проект дозволить американцям напряму підтримувати біженців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати запускають Welcome Corps, найсміливішу інновацію в розселенні біженців за чотири десятиліття. Ця ініціатива дозволяє американцям безпосередньо підтримувати біженців і демонструвати найкращу американську гостинність і щедрість", – написав у своєму Twitter Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Програма дозволить американцям спонсорувати громадян, які прибувають через Програму прийому біженців США (USRAP), безпосередньо організувати їх переселення, вітаючи нових сусідів у своїх громадах, йдеться на сайті.

В рамках програми американців запрошують стати партнерами та провідниками для біженців, які будують нове життя в Сполучених Штатах і допомагають їм реалізувати свій повний потенціал.

"Welcome Corps призначена для зміцнення та розширення потенціалу USRAP шляхом використання енергії та талантів американців з усіх верств суспільства, які бажають служити приватними спонсорами – від членів релігійних та громадських груп, ветеранів, спільнот діаспори, компаній, коледжів та університети та інше", – уточнюється у повідомленні.

Мета на перший рік програми - задіяти принаймні 10 000 американців, щоб вони виступили у якості приватних спонсорів і пропонували допомогу принаймні 5 000 біженцям з усього світу.

Програма Welcome Corps передбачає створення спонсорських груп щонайменше з п’яти людей, які підтримуватимуть переселенців з України. Така група має зібрати не менше 2 275 доларів на кожну людину, пройти перевірку біографічних даних і створити план підтримки українців, яким хочуть допомогти.

Яку допомогу нададуть українцям

Впродовж перших 90 днів переселенців у США спонсори зобов’яжуться надати чи допомогти їм отримати:

проживання;

харчування;

медичні послуги;

освіту;

державні пільги.

Інформаційні сесії для потенційних спонсорів у США починаються з 26 січня.

Деталі про проект можна дізнатися на сайті.

Відзначимо, навесні 2022 року в уряді США запустили програму Uniting For Ukraine. Вона дозволяє українцям, які рятуються від війни, в’їзд до США за спрощеною процедурою. Але при цьому тільки половина українців, які оформили візи до США за програмою для біженців, вирішуть їхати в країну.