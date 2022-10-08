Дефіцит місць та черги. 50% українців, які оформили візи, відмовляються їхати до США

Усього за програмою Uniting for Ukraine передбачено 100 000 місць для біженців

Під час війни в Україні США приймають українських біженців за програмою Uniting for Ukraine. Для цього потрібно мати спонсора, який покриє витрати українця, та оформити спеціальну візу.

Допомога українським біженцям у США працює за дещо іншим принципом, ніж у Європі. Ще 25 квітня там запустили програму Uniting for Ukraine – президент Джо Байден заявив, що в країні збираються прийняти до 100 000 українців.

Щоб переїхати до Штатів, рятуючись від війни в Україні, спочатку треба знайти спонсора: він має сплатити українцеві квитки на літак та перебування у країні.

"Люди відмовляються їхати". Чому виникла проблема з чергами

У випадку з візами за програмою Uniting for Ukraine треба враховувати один важливий момент, каже у коментарі TRAVEL РБК-Україна спеціаліст з туризму Марина Казакова.

За її словами, деякі українці мають стереотип, що під час війни "треба подати заявки на всі візи та використовувати всі можливості". А поїдуть вони туди чи ні – не так важливо.

Фото: Посольство США у Києві (Getty Images)

"Я помітила закономірність: деякі люди хочуть оформляти візи, витрачають час і гроші на запис, а потім навіть після оформлення візи туди не їдуть. Але такі моменти провокують певний дефіцит місць, і тоді не вистачить місць іншим", — вважає Марина Казакова.

Коли біженцям з України приходить підтвердження про отримання візи, дається термін 90 днів на виїзд, інакше вона анулюється.

"Але я бачу, що цей термін минає, люди їдуть, а потім знову заповнюють заявку на програму, і ще раз пробують до неї потрапити. Якщо ви точно знаєте, що не поїдете, то варто ваше місце віддати тим, хто реально цього потребує – біженцям з Маріуполя, Херсона в інших міст. Дуже важливо це розуміти", – зазначає вона.

Також Марина Казакова каже, що у консульському центрі США у Львові – величезні черги, бо оформити візи хочуть безліч людей.

"Виходить двояка ситуація. По суті 50% людей, які вже отримали візи, з якихось причин вирішують не їхати. Хоча після відкриття подачі на біометрію у консульському центрі у Львові туди записується дуже багато бажаючих. Через це там утворюються величезні черги. Пропускна здатність цього центру на запис – лише кілька днів, але записатися хочуть тисячі", – звертає увагу фахівець із туризму.

За її словами, важливо усвідомлено приймати рішення про візу, оскільки за програмою для українців передбачено 100 тисяч місць. Станом на кінець серпня на програму було подано 450 тисяч заяв, з яких поїхало лише 170 тисяч.

Пропонуємо почитати про те, що потрібно враховувати українцям під час переїзду до Канади. Витрати в країні можуть виявитися вищими, ніж ви очікували.

Також біженка поділилася своїм досвідом про те, що потрібно знати українцям, приїхавши до Іспанії.