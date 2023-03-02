Найпопулярніші вакансії. Як відрізняються зарплати в Україні та Польщі

У Польщі порівняли середні зарплати на популярних вакансіях із аналогічними пропозиціями в Україні. Оцінювався розмір середньої заробітної плати за зимові місяці.

Наскільки відрізняються пропозиції по оплаті в двох країнах, TRAVEL РБК-Україна повідомили у міжнародній агенції Gremi Personal.

Аналітика проводилася за внутрішніми даними компанії та за даними українського сайту з пошуку роботи Work.ua. Спеціалісти вивчили пропозиції за найбільш популярні вакансії за зимовий період грудень 2022 – лютий 2023 року.

Порівняння виявило, що середня зарплата може відрізнятися у кілька разів. Наприклад, на позиції директора в Україні – 25 тис. грн. За цю саму посаду у Польщі пропонують 93 тис. грн.

Найбільший розрив має позиція менеджера з продажу: в Україні у середньому пропонують 15 тис. грн, а у Польщі – 92 тис. грн. Найменше серед популярних вакансій пропонують касирам та охоронцям – по 10 тис. грн за місяць в Україні, у Польщі на за таку роботу можна розраховувати у середньому 35 тис. грн.



Інфографіка: Порівнняння зарплат в Україні та Польщі (надана РБК-Україна)

"Надзвичайно велика різниця між заробітками у двох державах призводить до того, що кількість працевлаштованих у Польщі збільшується. Українці в цій країні розуміють, що війна ще триватиме, тому більшість намагається соціалізуватися на місцях, знайти роботу, підвищити професійні навички, щоб мати можливість залишитися ще на певний час", – каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.



У компанії зазначають, що тенденція щодо працевлаштування українців у Польщі змінюється. Якщо ще кілька років тому попит був переважно на працівників низької кваліфікації, то за останні півроку ситуація помітно змінилася.

Все частіше починають шукати висококваліфікованих робітників. Це пов'язано із кількома факторами. Протягом останнього півроку у Польщі відкрилися понад 10 тисяч українських бізнесів, який віддає перевагу працівникам з України. До того ж, значна частина українок вже вивчили чи вивчають польську мову, що розширює горизонти працевлаштування у Польщі.

Нагадаємо, ми писали, скільки українських біженців працевлаштувалися у країнах Європи.