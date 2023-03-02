Самые популярные вакансии. Как отличаются зарплаты в Украине и Польше

В Польше сравнили средние зарплаты на популярных вакансиях с аналогичными предложениями в Украине. Оценивался размер средней зарплаты за зимние месяцы.

Насколько отличаются предложения по оплате в двух странах, TRAVEL РБК-Украина сообщили в международном агентстве Gremi Personal.

Аналитика проводилась по внутренним данным компании и по данным украинского сайта по поиску работы Work.ua. Специалисты изучили предложения на наиболее популярные вакансии за зимний период декабрь 2022 – февраль 2023 года.

Сравнение показало, что средняя зарплата может отличаться в несколько раз. К примеру, на позиции директора в Украине – 25 тыс. грн. За эту должность в Польше предлагают 93 тыс. грн.

Самый большой разрыв имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс. грн, а в Польше – 92 тыс. грн. Меньше всего среди популярных вакансий предлагают кассирам и охранникам – по 10 тыс. грн в месяц в Украине, в Польше на такую работу можно рассчитывать в среднем 35 тыс. грн.



Инфографика: Сравнение зарплат в Украине и Польше (предоставлена РБК-Украина)

"Очень большая разница между заработками в двух государствах приводит к тому, что количество трудоустроенных в Польше увеличивается. Украинцы в этой стране понимают, что война еще будет продолжаться, поэтому большинство пытается социализироваться на местах, найти работу, повысить профессиональные навыки, чтобы иметь возможность остаться еще на время", – говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.



В компании отмечают, что тенденция трудоустройства украинцев в Польше меняется. Если несколько лет назад спрос был преимущественно на работников низкой квалификации, то за последние полгода ситуация заметно изменилась.

Все чаще начинают искать высококвалифицированных рабочих. Это связано с несколькими факторами. В течение последнего полугода в Польше открылись более 10 тысяч украинских бизнесов, предпочитающих работников из Украины. К тому же значительная часть украинок уже изучили или изучают польский язык, что расширяет горизонты трудоустройства в Польше.

Напомним, мы писали, сколько украинских беженцев трудоустроилось в странах Европы.