RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самые популярные вакансии. Как отличаются зарплаты в Украине и Польше

Фото: Работа в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше сравнили средние зарплаты на популярных вакансиях с аналогичными предложениями в Украине. Оценивался размер средней зарплаты за зимние месяцы.

Насколько отличаются предложения по оплате в двух странах, TRAVEL РБК-Украина сообщили в международном агентстве Gremi Personal.

Аналитика проводилась по внутренним данным компании и по данным украинского сайта по поиску работы Work.ua. Специалисты изучили предложения на наиболее популярные вакансии за зимний период декабрь 2022 – февраль 2023 года.

Сравнение показало, что средняя зарплата может отличаться в несколько раз. К примеру, на позиции директора в Украине – 25 тыс. грн. За эту должность в Польше предлагают 93 тыс. грн.

Самый большой разрыв имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс. грн, а в Польше – 92 тыс. грн. Меньше всего среди популярных вакансий предлагают кассирам и охранникам – по 10 тыс. грн в месяц в Украине, в Польше на такую работу можно рассчитывать в среднем 35 тыс. грн.


Инфографика: Сравнение зарплат в Украине и Польше (предоставлена РБК-Украина)

"Очень большая разница между заработками в двух государствах приводит к тому, что количество трудоустроенных в Польше увеличивается. Украинцы в этой стране понимают, что война еще будет продолжаться, поэтому большинство пытается социализироваться на местах, найти работу, повысить профессиональные навыки, чтобы иметь возможность остаться еще на время", – говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В компании отмечают, что тенденция трудоустройства украинцев в Польше меняется. Если несколько лет назад спрос был преимущественно на работников низкой квалификации, то за последние полгода ситуация заметно изменилась.

Все чаще начинают искать высококвалифицированных рабочих. Это связано с несколькими факторами. В течение последнего полугода в Польше открылись более 10 тысяч украинских бизнесов, предпочитающих работников из Украины. К тому же значительная часть украинок уже изучили или изучают польский язык, что расширяет горизонты трудоустройства в Польше.

Напомним, мы писали, сколько украинских беженцев трудоустроилось в странах Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
работа в Польше