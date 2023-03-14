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Найгірша робота за кордоном. До яких вакансій варто ставитися з обережністю

Фото: Робота на птахофабриці (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для українців за кордоном відкрито багато можливостей працевлаштуватися. Найбільша кількість вакансій на роботу, на яку місцеві жителі погоджуються неохоче.

Про три найгірші роботи за кордоном TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на експерта з працевлаштування Руслану Бровчук.

  • Сміттєпереробний завод

"Наша компанія перевірила один із них – після побаченого ми категорично не рекомендуємо там працювати. Жоден спецодяг не дасть 100% захист, а захищатися є від чого. Постійна робота з відходами – це не лише запах, який важко переносити, а й "найкраще" місце для різного роду інфекцій. За таку важку роботу вам не заплатять гарні гроші, натомість ви ризикуєте набагато більше", – пояснює фахівець.

Фото: На роботі з хімічними речовинами можна захворіти (gettyimages.com)

  • Підприємство з виготовлення лаків і фарб

Існує великий ризик отруєння парами, що може викликати навіть летальні наслідки, застерігає Руслана Бровчук.

"Навіть якщо ви не отруїтися, то організм все одно повільно отримуватиме інтоксикацію. Хімічні випари вражають не лише легені, а й мозок та печінку. Якщо ви працювали чи працюєте на такому виробництві і вас часто турбує задишка, сухість очей, кашель чи постійний головний біль – це лише перші дзвіночки страшніших хвороб", – каже вона.

  • Птахофабрика

"Розташування таких підприємств можна знайти "із закритими очима" – хто хоч раз був поряд із фермою, підтвердять. Якщо ви маєте слабкий імунітет, маєте великий ризик підхопити низку захворювань", – попереджає експерт.

Нагадаємо, ми писали про схеми обману українців при працевлаштуванні за кордоном та як уникнути шахрайства.

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