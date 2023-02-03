ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Схеми обману українців при працевлаштуванні за кордоном: як уникнути шахрайства

Новость на русском →
П'ятниця 03 лютого 2023 16:24
Схеми обману українців при працевлаштуванні за кордоном: як уникнути шахрайства Фото: Працевлаштування за кордоном (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

З початку війни за кордоном опинилися мільйони українців. Разом із тимчасовим захистом біженці отримали доступ до ринку праці в європейських країнах.

Як не натрапити на шахрайство під час працевлаштування, TRAVEL РБК-Україна розповіли в міграційній платформі EWL. 

Які є схеми обману при працевлаштуванні

Існує кілька схем, які використовують шахраї і несумлінні роботодавці – такі можна умовно поділити на 2 групи, каже керівник відділу легалізації платформи Марія Кузенко.

"До першої можна віднести схеми, коли людина, що шукає роботу, не знає про пастки і що її можуть обманути. До другої – коли людина свідомо погоджується на сумнівні ризиковані пропозиції працевлаштування, але в результаті все одно стає жертвою обману. Наприклад, працевлаштування без трудового договору", – пояснює експерт.

Вона перелічує найпоширеніші схеми шахрайства:

  • Робота без оформлення трудового договору. Деякі недобросовісні агенції з працевлаштування або посередники обіцяють ставки вищі за ринкові, але при цьому не оформлюють легально документи. Люди, бажаючи заробляти більше, погоджуються і працюють без трудового договору. В результаті можуть зовсім не отримати зарплату.
  • Погані умови проживання. Українцям пропонують гарні умови проживання та зарплату. Проте в реальності вони не відповідають заявленим і з’ясовується, що такої роботи немає. Натомість пропонують працевлаштуватися на іншу, з менш привабливими ставками і умовами.
  • Обман на оголошеннях про роботу. Шахраї видають себе за роботодавців, розміщують в інтернеті вакансії з привабливим описом і обіцянками гарної роботи і зарплати, але не висувають надмірних вимог до кандидатів. У рекламі можуть використати назву відомої міжнародної компанії. Все це переконує кандидата відправити заявку на роботу. Через деякий час він отримує e-mail, де повідомляють, що його "кандидатура ідеальна", але для прийому на роботу треба заповнити анкету з датою народження, адресою проживання, номером рахунку і надіслати двосторонній скан своєї ID-картки.

Схеми обману українців при працевлаштуванні за кордоном: як уникнути шахрайстваФото: Працедавці обіцяють вищу зарплату при нелегальномому оформленні (gettyimages.com)

"Приступати до роботи варто тільки після підписання договору"

Щоб уникнути шахрайства, фахівці EWL радять українцям перевіряти інформацію про компанію, в якій вони збираються працювати:

  • як давно компанія працює на ринку;
  • чи є компанія ​​в соцмережах, чи має сайт, які про неї відгуки;
  • чи є всі необхідні ліцензії у компанії на території країни;
  • чи легко знайти інформацію про власників і ключових працівників компанії;
  • чи пишуть про компанію в медіа і що саме.

Також необхідно обов’язково підписати трудовий договір. У ньому має бути зазначена інформація про працевлаштування – посада, зарплата, умови роботи.

Приступати до праці варто тільки після підписання договору. Громадяни України, які виходять на роботу без підписаного договору або перед його підписанням, наражаються на зловживання з боку нечесних роботодавців.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про правила роботи в Німеччині.

Також ми розповідали, чи можна українцям їхати працювати в Європу без тимчасового захисту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схема работа в Польше
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору