ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самые красивые города. Ryanair добавляет новые рейсы на юге и севере Европы

Среда 21 февраля 2024 16:43
UA EN RU
Самые красивые города. Ryanair добавляет новые рейсы на юге и севере Европы Фото: Архитектура в Турине, Италия (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетная авиакомпания Ryanair расширяет свою сеть полетов весной и добавляет рейсы между четырьмя странами на севере и юге Европы.

Путешествовать можно будет в города с захватывающей архитектурой в Италии, Испании, Швеции и Литве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Пассажиры, которые путешествуют по Европе самолетами, смогут планировать бюджетные перелеты в живописные города, которые интересны туристам архитектурой и отдыхом у моря.

В частности, будут следующие новые рейсы:

  • Стокгольм Арланда (Швеция) – Вильнюс (Литва) с 31 марта 2024 года, 3 рейса в неделю;
  • Валенсия (Испания) – Ламеция-Терме (Италия) с 3 июня 2024 года, дважды в неделю;
  • Турин (Италия) – Кротоне (Италия) со 2 июня 2024 года, трижды в неделю.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Примеры цен на перелеты такие: из Вильнюса в Стокгольм – 22 евро на 6 апреля, из Стокгольма в Вильнюс – 17,43 евро на 12 апреля.

Самые красивые города. Ryanair добавляет новые рейсы на юге и севере Европы

Фото: Пассажиры авиакомпании Ryanair (unsplash.com)

Из Валенсии в Ламецию билет на 3 июня можно приобрести за 26,43 евро, а из Ламеции в Валенсию – за 41 евро на 12 июня.

Напомним, мы писали, что Ryanair запускает новые рейсы в южный регион Италии. В Калабрию можно будет полететь летом из восьми европейских городов.

Также авиакомпания Ryanair запланировала расширение своей географии полетов и добавила рейсы в Италию из Европы с весны 2024 года. В частности, путешествовать в популярные локации можно будет из Польши, Германии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Испании, Франции, Португалии. Также будет новый рейс в Венгрию из Молдовы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ryanair Италия Швеция Литва Испания квитки Авиасообщение
Отдых в Украине
Мнения
Роман Маленков
Волынский Иерусалим. Город-легенда, который стоит посетить во время путешествия по Украине
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Алексей Войцеховский
Цены снизились. Сколько стоит отдых в Карпатах в конце февраля
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Роман Маленков
Свидетели истории. Топ-10 лучших замков, которые стоит увидеть в Украине
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Олег Васильев
Украина присоединяется к трансъевропейской транспортной сети: что это значит
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения