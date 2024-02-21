Самые красивые города. Ryanair добавляет новые рейсы на юге и севере Европы

Бюджетная авиакомпания Ryanair расширяет свою сеть полетов весной и добавляет рейсы между четырьмя странами на севере и юге Европы.

Путешествовать можно будет в города с захватывающей архитектурой в Италии, Испании, Швеции и Литве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Пассажиры, которые путешествуют по Европе самолетами, смогут планировать бюджетные перелеты в живописные города, которые интересны туристам архитектурой и отдыхом у моря.

В частности, будут следующие новые рейсы:

Стокгольм Арланда (Швеция) – Вильнюс (Литва) с 31 марта 2024 года, 3 рейса в неделю;

Валенсия (Испания) – Ламеция-Терме (Италия) с 3 июня 2024 года, дважды в неделю;

Турин (Италия) – Кротоне (Италия) со 2 июня 2024 года, трижды в неделю.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Примеры цен на перелеты такие: из Вильнюса в Стокгольм – 22 евро на 6 апреля, из Стокгольма в Вильнюс – 17,43 евро на 12 апреля.

Фото: Пассажиры авиакомпании Ryanair (unsplash.com)

Из Валенсии в Ламецию билет на 3 июня можно приобрести за 26,43 евро, а из Ламеции в Валенсию – за 41 евро на 12 июня.

Напомним, мы писали, что Ryanair запускает новые рейсы в южный регион Италии. В Калабрию можно будет полететь летом из восьми европейских городов.

Также авиакомпания Ryanair запланировала расширение своей географии полетов и добавила рейсы в Италию из Европы с весны 2024 года. В частности, путешествовать в популярные локации можно будет из Польши, Германии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Испании, Франции, Португалии. Также будет новый рейс в Венгрию из Молдовы.