Найбільший вантажний літак. З'явилися фото доставки HIMARS українським "Русланом"

Український літак Ан-124 "Руслан" із флоту авіакомпанії "Антонов" доставив до Польщі перші установки HIMARS – американської реактивної артилерійської системи. Варшавський аеропорт Шопена опублікував відповідні фотографії.

Польські військові замовили перевезення HIMARS "Русланом", бо це наразі найбільший вантажний літак у світі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Перших п’ять HIMARS із 500 замовлених установок для Війська Польського прибули у варшавський аеропорт Шопена. Фотографії опублікували на сторінках повітряних воріт у соцмережах.

Американські системи залпового вогню зі США до Польщі доставив Ан-124 з написом "Be brave like Kherson".

Руслан зараз є найбільшим вантажним літаком у світі, тому може перевозити нестандартні та негабаритні вантажі з великою вагою. Завдяки цьому польські військові замовили доставку HIMARS на цьому авіалайнері.

Фото: Доставка HIMARS у Варшаву (twitter.com/ChopinAirport)

Зараз "Антонов" виконує польоти на 5 літаках Ан-124, флот компанії базується у німецькому аеропорту Лейпциг. Під час російської окупації базового аеродрому "Антонова" у Гостомелі один з "Русланів" був пошкоджений. Авіалайнер на момент вторгнення знаходився в ангарі аеропорту.

Фото: Розвантаження HIMARS (twitter.com/ChopinAirport)

До лютого 2022 року найбільшим літаком у світі був Ан-225 "Мрія" із флоту ДП "Антонов". Після знищення авіалайнера у Гостомелі під час вторгнення Росії в Україну, звання найбільшого літака у світі перейшло до Ан-124.

Нагадаємо, ми писали, що із двигунами "Мрії" продовжують літати українські "Руслани".

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