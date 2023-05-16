Самый большой грузовой самолет. Появились фото доставки HIMARS украинским "Русланом"

Украинский самолет Ан-124 "Руслан" из флота авиакомпании "Антонов" доставил в Польшу первые установки HIMARS – американской реактивной артиллерийской системы. Варшавский аэропорт Шопена опубликовал соответствующие фотографии.

Польские военные заказали перевозки HIMARS на "Руслане", потому что это крупнейший грузовой самолет в мире, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Первые пять HIMARS из 500 заказанных установок для Войска Польского прибыли в варшавский аэропорт Шопена. Фотографии были опубликованы на страницах воздушных ворот в соцсетях.

Американские системы залпового огня из США в Польшу доставил Ан-124 с надписью "Be brave like Kherson".

Руслан сейчас является крупнейшим грузовым самолетом в мире, поэтому может перевозить нестандартные и негабаритные грузы с большим весом. Благодаря этому польские военные заказали доставку HIMARS на этом авиалайнере.

Фото: Доставка HIMARS в Варшаву (twitter.com/ChopinAirport)

Сейчас "Антонов" выполняет полеты на 5 самолетах Ан-124, флот компании базируется в немецком аэропорту Лейпциг. Во время российской оккупации базового аэродрома "Антонова" в Гостомеле один из "Русланов" был поврежден. Авиалайнер на момент вторжения находился в ангаре аэропорта.

Фото: Разгрузка HIMARS (twitter.com/ChopinAirport)

До февраля 2022 года самым большим самолетом в мире был Ан-225 "Мрия" из флота ГП "Антонов". После уничтожения авиалайнера в Гостомеле во время вторжения России в Украину звание крупнейшего самолета в мире перешло к Ан-124.

Напомним, мы писали, что с двигателями "Мрии" продолжают летать украинские "Русланы".

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