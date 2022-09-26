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Найбільший аеропорт Польщі перестав пускати росіян в країну: деталі

Фото: Аеропорт імені Фредеріка Шопена у Варшаві (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Найбільший аеропорт Польщі у Варшаві перестав впускати росіян в країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.pl.

З понеділка, 26 вересня, росіяни не можуть перетинати кордон Польщі в аеропорту імені Шопена.

"За розпорядженням Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польща посилила обмеження на в'їзд для громадян Росії", — йдеться у повідомленні аеропорту імені Шопена.

У виданні наголошують, що таке рішення стало результатом домовленостей між прем'єр-міністрами Польщі, Естонії, Литви та Латвії. Було розроблено спільну регіональну позицію щодо поїздок росіян.

Згідно з новими правилами, громадянам Російської Федерації забороняється в'їжджати на територію Республіки Польща через зовнішній кордон з 19 вересня 2022 року з господарською, спортивною, туристичною чи культурною метою.

Заборона також поширюється на в'їзд через повітряні та морські прикордонні переходи. Це положення також в аеропорту імені Шопена буде застосовуватися з понеділка, 26 вересня.

"Ініціатива спрямована на те, щоб мобілізувати держави-члени Євросоюзу, що залишилися, і його інститути на вироблення спільної позиції з обмеження інших, крім абсолютно необхідних, поїздок громадян Росії", — інформує МВС Польщі.

У нових обмеженнях на в'їзд у Польщу та країни Балтії роблять винятки для певних категорій росіян, у тому числі "дисидентів", "гуманітарних осіб", членів сімей та власників видів проживання у країнах ЄС.

Нагадаємо, ми писали, чи закриє Європа в'їзд росіянам, які тікають від мобілізації.

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