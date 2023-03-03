Навколо світу за 3 роки. Туристам пропонують унікальний круїз у 135 країн

Міжнародна круїзна компанія Life at Sea Cruises запускає перший в світі круїз тривалістю 3 роки. Таку тривалу мандрівку пропонують цифровим кочівникам.

Тур охопить 135 країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Зазначається, що круїзний лайнер відвідає 375 портів у 135 країнах на семи континентах. Під час мандрівки туристи зможуть відвідати 13 із 14 чудес світу. Втім, жити на хвилях доведеться не весь час – третину ночей мандрівники проведуть в готелях на суші під час зупинок на 2-3 дні.

Вартість унікального туру стартуватиме від 30 тисяч доларів США на рік, тобто подорож тривалістю 3 роки коштуватиме 90 тисяч доларів.

Судно MV Gemini, яке має 400 кают і може вмістити 1074 пасажирів, вийде в рейс зі Стамбула 1 листопада 2023 року з додатковими посадками в Барселоні та Маямі.

Фото: Лайнер для унікального туру (lifeatseacruises.com)

Організатори круїзу запевняють, що тур стане ідеальним людей, які працюють віддалено, адже вартість трохи 80 доларів на день – це дешевше, ніж оренда на суші.

У вартість туру включені доступ до всіх ресторанів, ультрасучасний оздоровчий центр, сонячна тераса та басейн, високошвидкісний інтернет, розваги, семінари зі збагачення.

Фото: Умови в круїзі (колаж РБК-Україна)

На кораблі також працюватиме цілодобовий госпіталь із безкоштовним відвідуванням лікаря. Також для туристів буде доступний бортовий бізнес-центр, який включає кімнати для переговорів, 14 офісів, лаунж і бізнес-бібліотеку.

Якщо мандрівники засумують за домом, друзям та родичам дозволено відвідувати їх безкоштовно.

Нагадаємо, ми писали, що знаменитий курорт Європи опинився на межі занепаду.