RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вокруг света за 3 года. Туристам предлагают уникальный круиз в 135 стран

Фото: Круизный лайнер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Международная круизная компания Life at Sea Cruises запускает первый в мире круиз продолжительностью 3 года. Такое длительное путешествие предлагают цифровым кочевникам.

Тур охватит 135 стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что круизный лайнер посетит 375 портов в 135 странах на семи континентах. Во время путешествия туристы смогут посетить 13 из 14 чудес света. Впрочем, жить на волнах придется не все время – треть ночей путешественники проведут в отелях на суше во время остановок на 2-3 дня.

Стоимость уникального тура будет стартовать от 30 тысяч долларов США в год, то есть путешествие на 3 года будет стоить 90 тысяч долларов.

Судно MV Gemini, у которого есть 400 кают вместимостью 1074 пассажира, выйдет в рейс из Стамбула 1 ноября 2023 года с дополнительными посадками в Барселоне и Майами.

Фото: Лайнер для уникального тура (lifeatseacruises.com)

Организаторы круиза уверяют, что тур станет идеальным людей, работающих удаленно, ведь стоимость 80 долларов в день – это дешевле, чем аренда на суше.

В стоимость тура включены доступ ко всем ресторанам, ультрасовременный оздоровительный центр, солнечная терраса и бассейн, высокоскоростной интернет, развлечения, семинары по обогащению.

Фото: Условия в круизе (коллаж РБК-Украина)

На корабле также будет работать круглосуточный госпиталь с бесплатным посещением врача. Также для туристов будет доступен бортовой бизнес-центр, включающий в себя комнаты для переговоров, 14 офисов, лаунж и бизнес-библиотеку.

Если путешественники загрустят по дому, друзьям и родственникам разрешено посещать их бесплатно.

Напомним, мы писали, что знаменитый курорт Европы оказался на грани упадка.

Читайте РБК-Украина в Google News
подорожіТуризмОтдых за границей