Вокруг света за 3 года. Туристам предлагают уникальный круиз в 135 стран

Международная круизная компания Life at Sea Cruises запускает первый в мире круиз продолжительностью 3 года. Такое длительное путешествие предлагают цифровым кочевникам.

Тур охватит 135 стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что круизный лайнер посетит 375 портов в 135 странах на семи континентах. Во время путешествия туристы смогут посетить 13 из 14 чудес света. Впрочем, жить на волнах придется не все время – треть ночей путешественники проведут в отелях на суше во время остановок на 2-3 дня.

Стоимость уникального тура будет стартовать от 30 тысяч долларов США в год, то есть путешествие на 3 года будет стоить 90 тысяч долларов.

Судно MV Gemini, у которого есть 400 кают вместимостью 1074 пассажира, выйдет в рейс из Стамбула 1 ноября 2023 года с дополнительными посадками в Барселоне и Майами.

Фото: Лайнер для уникального тура (lifeatseacruises.com)

Организаторы круиза уверяют, что тур станет идеальным людей, работающих удаленно, ведь стоимость 80 долларов в день – это дешевле, чем аренда на суше.

В стоимость тура включены доступ ко всем ресторанам, ультрасовременный оздоровительный центр, солнечная терраса и бассейн, высокоскоростной интернет, развлечения, семинары по обогащению.

Фото: Условия в круизе (коллаж РБК-Украина)

На корабле также будет работать круглосуточный госпиталь с бесплатным посещением врача. Также для туристов будет доступен бортовой бизнес-центр, включающий в себя комнаты для переговоров, 14 офисов, лаунж и бизнес-библиотеку.

Если путешественники загрустят по дому, друзьям и родственникам разрешено посещать их бесплатно.

Напомним, мы писали, что знаменитый курорт Европы оказался на грани упадка.