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В нацпарке "Синевир" запретят въезд и начнут проверять посетителей: в чем причина

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Вторник 13 сентября 2022 11:07
В нацпарке "Синевир" запретят въезд и начнут проверять посетителей: в чем причина Фото: Национальный парк "Синевир" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

С середины сентября до конца октября продлится брачный рев оленей

В национальном парке "Синевир" вводят запрет на въезд – на всех дорогах и заездах в лесные урочища шлагбаумы закроют на замок. Также создана оперативная группа реагирования.

Инспекторы будут проверять удостоверения на право пребывания в лесу, проводить осмотр вещей и транспортных средств у людей, которых встретят в определенных локациях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального парка.

С чем связан запрет на посещение урочищ

С середины сентября и до конца октября в лесах природного парка "Синевир" на Закарпатье начинается сезон рева благородного оленя, который приобретает массовый характер.

В этот период на высокогорье Карпат можно услышать брачный рев благородного оленя, который издают животные в период спаривания.

"Благородный олень трубит так, что слышно далеко-далеко. Звуки несутся по полонинам, долинам рек и ручьев на несколько километров. Голос ревущего оленя - разные звуки, от хриплых до низких и протяжных, которые манят к себе и напоминают мычание. Самое точное определение рева оленей – это "трубный голос", именно звук трубы ближайший по звучанию к голосу благородного оленя", - описывают природоохранители звуки, которые могут услышать посетители региона.

В нацпарке &quot;Синевир&quot; запретят въезд и начнут проверять посетителей: в чем причина

Фото: Озеро Синевир - популярная туристическая локация (unsplash.com//nazar-magellan)

От брачного периода зависит численность популяции этого вида животных.

Поэтому на этот период объявляется месячник тишины и покоя, о чем директор НПП "Синевир" издал приказ "Об обеспечении охраны фауны в период рева оленей".

В этот период олени становятся более уязвимыми, могут подвергнуться негативному влиянию со стороны человека и его деятельности, поэтому нуждаются в особой охране.

Проверять пропуска, вещи и транспортные средства

Отмечается, что на всех дорогах и заездах в лесные урочища нацпарка "Синевир" шлагбаумы будут закрыты на замок.

Временно будет запрещено посещение урочищ посторонними лицами, а также - проезд автотранспорта и ведение любой лесохозяйственной деятельности.

В нацпарке &quot;Синевир&quot; запретят въезд и начнут проверять посетителей: в чем причина

Фото: Рев оленя в дикой природе (pixabay.com)

Среди местного населения проведут разъяснительную работу, чтобы свести к минимуму посещение леса.

В нацпарке "Синевир" создали оперативную группу реагирования на возможные нарушения. Инспекторы службы государственной охраны природно-заповедного фонда круглосуточно будут обеспечивать охрану оленей от браконьеров и хищников.

Отмечается, что с инспекторы имеют право проверять у граждан и служебных лиц удостоверение на право пребывания в лесу, проводить у посетителей определенных урочищ осмотр вещей, транспортных средств, проверку продукции, полученной в результате природопользования.

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