В нацпарку "Синевир" заборонять в'їзд і почнуть перевіряти відвідувачів: в чому причина

Із середини вересня до кінця жовтня триватиме шлюбний рев оленів

У національному парку "Синевир" запроваджують заборону на в'їзд – на всіх дорогах та заїздах до лісових урочищ шлагбауми зачинять на замок. Також створено оперативну групу реагування.

Інспектори перевірятимуть посвідчення на право перебування у лісі, проводитимуть огляд речей та транспортних засобів у людей, яких зустрінуть в певних локаціях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного парку.

Із чим пов'язана заборона на відвідування урочищ

Із середини вересня і до кінця жовтня у лісах природного парку "Синевир" на Закарпатті розпочинається сезон реву благородного оленя, який набуває масового характеру.

В цей період на високогір’ї Карпат можна почути шлюбний рев благородного оленя, що видають тварини у період парування.

"Благородний олень сурмить так, що чутно далеко-далеко. Звуки линуть по полонинах, долинах річок та потічків на кілька кілометрів. Голос ревучого оленя – різні звуки, від хрипких до низьких і протяжних, які ваблять до себе й нагадують мукання. Найточніше визначення реву оленів – це "трубний голос", саме звук труби найближчий за звучанням до голосу благородного оленя", - описують природоохоронці звуки, які можуть почути відвідувачі регіону.

Фото: Озеро Синевир - популярна туристична локація (unsplash.com//nazar-magellan)

Від шлюбного періоду залежить чисельність популяції цього виду тварин.

Тому на цей період оголошується місячник тиші й спокою, про що директор НПП "Синевир" видав наказ "Про забезпечення охорони фауни в період реву оленів".

У цей період олені стають більш вразливими, можуть зазнати негативного впливу з боку людини та її діяльності, тому потребують особливої охорони.

Перевірятимуть перепустки, речі та транспортні засоби

Зазначається, що на всіх дорогах та заїздах до лісових урочищ нацпарку "Синевир" шлагбауми будуть зачинені на замок.

Тимчасово буде заборонено відвідування урочищ сторонніми особами, а також - проїзд автотранспорту та ведення будь-якої лісогосподарської діяльності.

Фото: Рев оленя в дикій природі (pixabay.com)

Серед місцевого населення проведуть роз’яснювальну роботу, щоб звести до мінімуму відвідування лісу.

В нацпарку "Синевир" створили оперативну групу реагування на можливі порушення. Інспектори служби державної охорони природно-заповідного фонду цілодобово забезпечуватимуть охорону оленів від браконьєрів та хижаків.

Зазначається, що з інспектори мають право перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування в лісі, проводити у відвідувачів певних урочищ огляд речей, транспортних засобів, перевірку продукції, одержаної в результаті природокористування.

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