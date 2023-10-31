Без натовпу туристів. Топ-10 найменш відвідуваних країн на планеті

Із поверненням подорожей після пандемії багато країн борються із надмірним туризмом. Але є й такі напрямки, куди іноземні гості майже не їдуть.

Які 10 країн світу найменш відвідувані у 2023 році, РБК-Україна повідомляє з посиланням на travelandleisureasia.com.

Що визначає популярність країни у туристів

Одними з найпопулярніших країн для поїздок є Франція, Іспанія та США. Найбільш відвідуване місто у світі – Бангкок у Таїланді. Туди їдуть близько 22 млн людей на рік. На другому місці за відвідуваністю Париж у Франції – він приймає понад 17,4 млн іноземних гостей на рік.

Інші напрямки менш популярні. Одна з причин – відстань, через що подорож стає дорожчою. Деякі можуть мати недостатньо розвинену індустрію туризму, інші замалі, щоб прийняти величезну кількість туристів. Ще деякі напрямки можуть бути небезпечними або важкодоступними – наприклад, Північна Корея, Сомалі.

При цьому кількість туристів, котрі відвідують країну, не обов'язково вказує на менші враження від поїздки. Країни, які іноземці мало відвідують, часто гарні, менш зіпсовані людьми та дешевші.

Фото: Малодоступні локації ще не зіпсовані туристами (unsplash.com)

У які країни приїжджає найменше іноземців

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) визначила 10 напрямків, які найменше ризикують постраждати від надмірного туризму. Це країни із найменшою кількістю щорічних відвідувачів.

У всіх цих напрямків загальним є їхня відносна недоступність, що запобігає появі великої кількості гостей. Туристам доводиться витрачати час, сили та гроші, щоб дістатися кінцевого пункту призначення. Така ситуація з найменш відвідуваною країною у світі – полінезійським архіпелагом Тувалу. За даними Skyscanner, поїздка з Парижа до Тувалу та зворотньо потребує бюджету близько 3500 євро, тому що прямих рейсів немає. Те саме стосується Маршаллових Островів, дорога з Європи до яких може зайняти до 42 годин, включаючи пересадки. Фактично, це стосується багатьох напрямків Тихого океану, які входять до цього списку:

Тувалу (3700 іноземних гостей у 2019 році); Маршаллові Острови (6100 туристів з інших країн); Ніуе (10200); Кірібаті (12 000); Мікронезія (18000); Монтсеррат (19300); Соломонові Острови (29 000); Сан-Томе та Прінсіпі (34 900); Коморські Острови (45 000); Гвінея-Бісау (52 000).

Фото: Краєвид на Тувалу із літака (facebook.com/aperezvoyages)

Чим цікаві найменш відвідувані країни

Туризм у Тувалу – це кришталево прозорі блакитні води та пляжі з пальмами. Особливо там популярний дайвінг у заповідній зоні з безліччю рифів, лагун і місцями проживання тварин, включаючи морських черепах. Також популярні катання на яхтах, поїздки до місцевої пекарні, національної бібліотеки та різних місць часів Другої світової війни.

До єдиного міжнародного аеропорту Тувалу літає Fiji Airways.

Тувалу – одна з 22 острівних держав Тихого океану, які найбільше страждають через зміни клімату. Дітей у Тувалу навчають у школі, що вони, можливо, будуть останнім поколінням, яке виросте на острові. Потім він може опинитися під водою через підвищення рівня моря.

Маршаллові Острови розташовані в Тихому океані між Філіппінами та Гаваями. Вони приваблюють чистими пляжами з білим піском, різноманітністю морського життя – лише коралів там понад 160 видів.

Маршаллові Острови глибоко увійшли до історії Другої світової війни: спочатку вони служили японською базою, а потім стали місцем ядерних випробувань американських військових. Острови також перебувають під загрозою затоплення.

Фото: Готель у Ніуе (booking.com)

Ніуе – одна з найменших країн світу. Це крихітний острів у південній частині Тихого океану. Цей кораловий атол приймає близько 10 000 відвідувачів на рік. На острові немає натовпу, довгих черг, світлофорів чи шаленого темпу життя. З відпочинку для туристів доступні плавання та дайвінг, каякінг, тури на квадроциклах або просто піші прогулянки місцевістю, починаючи від пляжів і закінчуючи тропічними лісами, плантаціями або ванільними фермами. Долетіти до Ніуе можна лише раз на тиждень.

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