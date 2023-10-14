Не лише Домінікана. Які мальовничі острови на Карибах варто відвідати цього року

Відпочинок на Карибах взимку для декого вже став традицією, а для когось залишається мрією. Крім багатолюдних і відомих напрямків, як Домінікана чи Мексика, є й чимало вартих уваги островів.

Які острови Карибського моря досвідчені мандрівники визнали найкращими у 2023 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на Travel off Path.

Домінікана – найпопулярніший напрямок регіону

Один із найвідоміших екзотичних напрямків для зимового відпочинку на морі – Домінікана на острові Гаїті. Домініканська республіка вважається найпопулярнішим курортом Карибського регіону.

Фантастична природа там поєднується з якісним сервісом – більшість готелів на курорті належать світовим мережам і працюють за системою "все включено".

Домінікана знаходиться в тропіках, тому відпочити на райських пляжах можна в будь-яку пору року. Але з травня до осені можна потрапити у "сезон дощів". У вересні і жовтні можна застати мусони і урагани, а пляжна погода встановлюється в листопаді.

Температура води в цей час тримається на рівні 27 градусів, повітря вдень нагрівається до 30, вночі охолоджується до 22 градусів.

Фото: Пляж у Домінікані (unsplash.com)

Відпочинок в Домінікані – це білосніжні пляжі з пальмами і блакитне море, які доповнюються екскурсіями до колоніальних пам'яток. Для шукачів пригод відкриті острови з водоспадами, лагунами, скелями і мангровими заростями. На півострові Самана туристи можуть спостерігати за дельфінами, ламантинами та горбатими китами з січня по березень.

Які ще острови на Карибах варто відвідати для ідеального відпочинку

Відомий журнал Condé Nast Traveler провів опитування серед понад пів мільйона читачів, щоб визначити найкращі острови 2023 року у різних частинах світу. Наводимо перелік із п'яти найкращих локацій Карибського басейну, на думку досвідчених мандрівників.

Сент-Бартс

Карибський острів, який найбільше вразив мандрівників – Сент-Бартс (Сен-Бартелемі), який відомий краєвидами, розкішшю та ексклюзивною атмосферою. Цей острів входить до Малих Антильських островів. Мешканці на ньому говорять французькою мовою.

Фото: Острів Сент-Бартс (unsplash.com)

Туристи відпочивають на білосніжних пляжах Салін, Сен-Жан і Коломб’є, а під час відвідування міста насолоджуються художніми галереями, бутиками та ресторанами для гурманів на вулицях Густавії.

Ангілья

Це хоч і один з найменших найменших островів Карибського басейну, він приваблює незайманими пляжами, розкішними курортами та кухнею світового класу. Острів славиться стравами з омарів, раків і риби.

Для туристів, які хочуть побалувати себе та відпочити у цьому сезоні, Ангілья є уособленням карибського відпочинку. Пляжі, які варто відвідати: Шол-Бей, Мідс-Бей і Капітан-Бей.

Сент-Люсія

Острів Сент-Люсія можна назвати перлиною Східного Карибського басейну. Туристи в захваті від захопливих пейзажів, величезних тропічних лісів та романтичної атмосфери.

Під час відпочинку на острові варто відвідати знамениті вулканічні шпилі Пітони, які піднімаються з моря і є своєрідним символом Сент-Люсії.

Фото: Острів Сент-Люсія (unsplash.com)

Щоб побачити щось унікальне, варто поїхати до єдиного вулкана в Карибському басейні Салфур-Спрінгс. Там можна стати свідком геотермальної активності острова, прийняти грязьову ванну в лікувальних водах.

Теркс і Кайкос

Архіпелаг із понад 40 островами та рифами Теркс і Кайкос можна вважати втіленням мрії про ідеальну відпустку на Карибах.

Любителі пляжного відпочинку проведуть найкращий час на десятка білосніжних пляжів: Грейс-Бей, Пайн-Кей та Іст-Кайкос. Любителі пригод знайдуть всі можливості для дайвінгу та підводного плавання.

Для гострих відчуттів можна вирушити до Блакитної діри на Провіденсіалесі або зануритися до захопливих підводних схилыв острова Гранд-Терк.

Фото: Острови Теркс і Кайкос (unsplash.com)

Невіс

Цей острів розташований у самому серці Карибського моря. Він є менш відомим островом-побратимом Сент-Кітса. Ця локація підійде тим, хто шукаєте автентичну карибську атмосферу у поєднанні із традиційним комфортом.

На Невісі є як незаймані пляжі, пишні тропічні ліси, так і велика кількість історичних пам'яток. Особливість острова, яка дійсно відрізняє його від інших локацій архіпелагу – спокійна атмосфера.

Туристам радять здійснити тиху прогулянку на заході сонця вздовж берегів Карибського моря або запланувати похід на пік Невіс. Подорож через згаслий вулкан настільки ж приголомшлива, наскільки й складна, але краєвиди наприкінці маршруту того варті.

Після довгого дня екскурсій можна оселитися в Чарлстауні, столиці острова. Там можна дослідити архітектуру колоніальної доби, музей Олександра Гамільтона та численні будинки на плантаціях.

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