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Натовпи пасажирів. Названі топ-5 найбільш завантажених аеропортів світу

Фото: Аеропорт Дубая (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Після глобального відкриття кордонів для міжнародних авіаперевезень найбільші аеропорти світу повернулися до топ-рейтингу ACI World за кількістю пасажирів у 2022 році.

Які аеропорти світу виявилися завантаженими транзитними хабами, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на airport-world.com.

Найбільш завантаженим міжнародним хабом, за даними Міжнародної ради аеропортів (ACI World), визнали аеропорт Дубая. У 2022 році кількість пасажирів у цьому транзитному аеропорту в 2022 році склала 66,1 млн (127% більше у порівнянні з 2021 роком).

Також до топ-5 найбільш завантажених міжнародних аеропортів світу потрапили:

  • Хітроу в Лондоні (58,2 млн пасажирів);
  • Схіпгол в Амстердамі (52,5 млн);
  • Шарль-де-Голль у Парижі (51,8 млн);
  • новий аеропорт Стамбула (48,5 млн).

Наступні місця у рейтингу за кількістю пасажирів, які обслужили в авіагавані у 2022 році, отримали:

  • Аеропорт Франкфурт (44,7 млн пасажирів);
  • Мадрид-Барахас у Мадриді (36,2 млн);
  • Хамад у Досі (35,7 млн);
  • Чангі у Сінгапурі (31,9 млн);
  • Гатвік у Лондоні (30,1 млн пасажирів).

Фото: Аеропорт в Амстердамі (pixabay.com)

Попередні дані показують, що глобальний пасажиропотік зріс на 53,5% і досяг майже 7 млрд пасажирів у 2022 році, що становить 73,8% від загальної кількості пасажирів, обслужених у 2019 році.

Нагадаємо, ми писали, що один із найбільших аеропортів Європи заборонить нічні рейси.

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