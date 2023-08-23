У наступному році Польща може стати туристичним хітом Європи: що приваблює іноземців

Польща стає все популярнішим напрямком для туристів із різних частин світу. У наступному році в цій країні очікують на сплеск туризму.

Які причини такого попиту на відвідування польських локацій, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Польща все частіше потрапляє сторінки зарубіжних ЗМІ як привабливий туристичний напрямок. Американський бізнес-сайт "The Street" прогнозує, що наступного року Польща може стати туристичним хітом. А британські медіа пишуть, що польський морський курорт Сопот цікавіший за Сен-Тропе у Франції. Також британці захоплюються стародавнім Любліном.

Туризм у Європі й Польщі зокрема та може стати дуже прибутковим у 2024 році, припускає американське видання. Найбільші американські авіаперевізники оголосили про збільшення кількості рейсів до Європи. На користь Польщі спрацьовує фактор клімату – на Балтійському узбережжі влітку майже ніколи не буває спекотно. Це великий плюс у порівнянні із півднем Європи. Також важливу роль відіграють невисокі ціни на відпочинок.

Між тим, вже цього літа на морських курортах Польщі відпочивають багато туристів із Чехії.

"Для наших південних сусідів Балтійське море є привабливим напрямком з точки зору ціни порівняно з Іспанією, Хорватією та іншими зарубіжними країнами, тому вони приїжджають сюди все охочіше", – розповів Кароль Вяк з польського туристичного порталу Nocowanie.pl.

Фото: Готель у Закопане (pixabay.com)

За його словами, влітку також привабливим є кліматичний відпочинок серед іноземців – на вулицях Закопаного можна зустріти туристів з арабських країн.

Іноземці нерідко відвідують Польщу заради різноманітних культурних заходів, чи концертів, або просто, щоб провести вихідні.

Нагадаємо, ми писали, що в Італії вперше за 10 років відкривають легендарну локацію.