Настрої змінилися. Скільки біженців повернуться в Україну з Польщі: опитування

Настрої українських біженців у Польщі щодо повернення додому змінилися. Майже половина хочуть залишитися за кордоном.

Про плани повернутися в Україну говорять 55% біженців, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міжнародної компанії Gremi Personal.

"Не планують повертатися додому удвічі більше біженців"

Аналітичний центр компанії провів опитування серед біженців у Польщі щодо настроїв повернутися додому. Протягом березня 2023 року дізнавалися думку 1270 українців, що знаходяться у Польщі після 24 лютого 2022 року.

Результати опитування свідчать, що 38% українських біженців залишаться у Польщі, 7% планують переїхати із Польщі в іншу країну.

Повернуться в Україну 55% опитаних українців. Із них 82% планують повертатися після перемоги. Вже цієї весни збираються додому 8% респондентів, ще 6% планують повернутися влітку, і 4% – восени.

Настрої українців відчутно змінилися за останні півроку. У жовтні 2022 року лише 17% респондентів не планували повертатися в Україну. Ще 22,4% хотіли поїхати додому у найближчі 3 місяці, 35% готувалися залишитися у Польщі щонайменше на рік та 25,6% планували повернутись як тільки закінчиться війна.

"Кількість українців, які не планують повертатися додому зросла удвічі за півроку. Деяким людям вже нема куди повертатися – це переважно люди зі сходу та півдня України, чиї будинки знищені російськими окупантами. Багато людей вже адаптувалися у Польщі, влаштувалися на роботу та віддали дітей у польські школи. Деякі жінки побудували стосунки з поляками і вже не хочуть розлучатися", – пояснює директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Інфографіка: Плани повернутися в Україну серед біженців у Польщі (надана РБК-Україна)

Які фактори впливають на плани українських біженців

Важливий фактор, який вплинув на плани українців залишитися – це відкриття українських бізнесів у Польщі, вважають у компанії.

Торік у Польщі відкрилися понад 10 тисяч українських компаній, які готові брати на роботу українців. Відтак у висококваліфікованих спеціалістів, які через війну були вимушені працювати на простих роботах, з'являється можливість обіймати гарні посади й отримувати польські зарплати.



Більшість українців, що знаходяться у Польщі тривалий час, вивчають або вже вивчили польську мову, що також сприяє працевлаштуванню. Згідно з опитуванням, лише 10% українців не прагнуть вивчити польську мову, стільки ж вивчили її досконало. 30% респондентів вже можуть вільно спілкуватися, а 50% ще вивчають.

У Польщі проживають близько 2 млн українців, статус тимчасового захисту країна надала 1,5 млн наших громадян. За даними управління соціального страхування ZUS, працевлаштовані вже 739 тисяч українців.

Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення поляків до України та біженців.

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