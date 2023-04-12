Настроения изменились. Сколько беженцев вернутся в Украину из Польши: опрос

Настроения украинских беженцев в Польше касательно возвращения домой изменились. Почти половина хотят остаться за границей.

О планах вернуться в Украину говорят 55% беженцев, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты международной компании Gremi Personal.

"Не планируют возвращаться домой вдвое больше беженцев"

Аналитический центр компании провел опрос среди беженцев в Польше по поводу настроений вернуться домой. В марте 2023 года узнавали мнение 1270 украинцев, находящихся в Польше после 24 февраля 2022 года.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что 38% украинских беженцев останутся в Польше, 7% планируют переехать из Польши в другую страну.

Вернутся в Украину 55% опрошенных украинцев. Из них 82% планируют возвращаться после победы. Уже этой весной собираются домой 8% респондентов, еще 6% планируют вернуться летом и 4% – осенью.

Настроения украинцев ощутимо изменились за последние полгода. В октябре 2022 года только 17% респондентов не планировали возвращаться в Украину. Еще 22,4% хотели уехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовились остаться в Польше минимум на год и 25,6% планировали вернуться, как только закончится война.

"Количество украинцев, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода. Некоторым людям уже некуда возвращаться – это преимущественно люди с востока и юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие люди уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы. Некоторые женщины построили отношения с поляками и уже не хотят расставаться", – объясняет директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Инфографика: Планы вернуться в Украину среди беженцев в Польше (предоставлена РБК-Украина)

Какие факторы влияют на планы украинских беженцев

Важный фактор, который повлиял на планы украинцев остаться – открытие украинских бизнесов в Польше, считают в компании.

В прошлом году в Польше открылось более 10 тысяч украинских компаний, которые готовы брать на работу украинцев. Следовательно, у высококвалифицированных специалистов, которые из-за войны были вынуждены работать на простых работах, появляется возможность занимать хорошие должности и получать польские зарплаты.



Большинство украинцев, которые находятся в Польше длительное время, изучают или уже выучили польский язык, что также способствует трудоустройству. Согласно опросу, только 10% украинцев не стремятся выучить польский язык, столько же выучили его в совершенстве. 30% респондентов могут свободно общаться, а 50% еще изучают.

В Польше проживает около 2 млн украинцев, статус временной защиты страна предоставила 1,5 млн наших граждан. По данным управления социального страхования ZUS, трудоустроено уже 739 тысяч украинцев.

Напомним, мы писали, как изменилось отношение поляков к Украине и беженцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.