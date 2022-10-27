З настанням холодів. В яких країнах ЄС треба змінювати шини на зимові

В Європі немає єдиного правила щодо заміни гуму на зимову: у кожній державі - свої вимоги.

Похолодання восени завжди асоціюється в українських водіїв з необхідністю "перевзуватися" на зимові шини. Цікаво, що в Україні на рівні законодавства це правило не закріплене: немає термінів, коли саме автовласник має замінити колеса, та не розроблена система штрафів.

У Кабміні планували затвердити відповідні закони у 2022 році, однак завадила війна Тому цієї зими автовласники при заміні гуми знову дотримуються правила: якщо середньодобова температура менш як +7°C – слід встановити зимові шини.

В країнах Європи також немає єдиного правила. Кожна держава регулює умови самостійно, враховуючи особливості клімату та географічне положення.

На прохання TRAVEL РБК-Україна у VisitUkraine.Today розповідають, в яких країнах Євросоюзу потрібно застосовувати зимові шини на авто.

Країни Європи, де використання зимових шин обов’язкове

В багатьох країнах Європи використання зимових шин є обов’язковим, і законом встановлені терміни, коли автовласник має їх замінити.

Північна Європа

У Фінляндії з 1 листопада по 31 березня всі транспортні засоби для проїзду по заледенілих дорогах мають бути оснащені шинами з маркуванням 3PMSF, POR або шипованими шинами.

У Латвії та Естонії з 1 грудня по 1 березня і Литві з 1 листопада по 1 квітня є обов’язковими зимові шини M+S для авто масою менше 3,5 т.

Водії у Норвегії з 15 листопада до 31 березня, Швеції та Ісландії з 1 листопада по 14 квітня повинні перейти на зимові шини для авто з масою більше 3,5 т.

Фото: З настанням холодів року в Європі теж вимагають змінювати гуму на зимову (Getty Images)

Західна Європа

Автовласники в Австрії з 1 листопада по 15 квітня мають пересуватись на зимових шинах. Також для поїздок по засніжених та заледенілих дорогах необхідно використовувати ланцюги протиковзання на дві шини ведучої осі.

Якщо протягом цього часу автомобіль не буде оснащений зимовими шинами, то автовласника штрафуватимуть на 60 євро. Якщо при цьому інші учасники дорожнього руху наражаються на небезпеку, штраф може збільшитися до 5000 євро.

Зимові шини у Люксембурзі обов’язкові з 1 грудня по 31 березня. При використанні даного типу шин швидкість автомобіля не може перевищувати 60 км/год в місті та 90 км/год на автомагістралі.

Франція – у певних провінціях (зокрема, гірські райони Франції - Альпи, Піренеї, Вогези, гори Юра та Центральний масив) з 1 листопада до 31 березня авто мають використовувати шини 3PMSF (маркування зимових шин). За недотримання цього правила загрожуватиме штраф у розмірі 135 євро.

Фото: Автовласники в Австрії мають пересуватися на зимових шинах з 1 листопада по 15 квітня (unsplash.com)

Центральна Європа

У Німеччині в умовах зими – на льоду, снігу, мокрому снігу з льодом, автовласники повинні їздити на шинах, які позначені маркуванням M+S або мають гірський символ зі сніжинкою. Законодавством точні дати не визначені. Однак за керування на невідповідній гумі взимку передбачено штрафи від 60 євро.

У Словенії з 15 листопада по 15 березня зимові шини повинні бути встановлені як мінімум на ведучій осі (мінімальна глибина протектора 3 мм).

Зимові шини у Чехії обов’язкові з 1 листопада по 31 березня у зимових дорожніх умовах або на ділянках, зазначених відповідним знаком.

Словаччина з 15 листопада по 31 березня зобов’язала водіїв вантажівок масою більше 3,5 т. встановити на ведучі осі зимові шини M+S з глибиною протектора не менше 3 мм.

Фото: В Німеччині за керування на невідповідній гумі взимку передбачено штрафи від 60 євро (Getty Images)

Південно-Східна та Південна Європа

У Чорногорії шини з маркуванням M+S або зимові шини обов’язкові з листопада по квітень на певних дорогах, позначених Міністерством громадського порядку.

Шини з маркуванням M+S є обов’язковими у Сербії з листопада по квітень. Мінімальна глибина протектора складає 4 мм.

У Хорватії з 15 листопада по 15 квітня зимові шини також є обов’язковими для використання.

Боснія і Герцеговина, Румунія – з листопада по квітень. Правило діє для авто, маса якого понад 3,5 т.

У Болгарії з 15 листопада по 1 березня на автомобілях необхідно встановити зимову гуму або шини з глибиною протектора понад 4 мм. Ланцюги протиковзання мають перебувати у машині з 1 листопада до 31 березня.

Також обов’язковими для використання зимові шини є в одній провінції Італії – Південний Тіроль з 15 жовтня по 15 квітня.

Фото: У певних районах Франції за недотримання правила загрожуватиме штраф у розмірі 135 євро (unsplash.com)

У певних регіонах Європи водії зобов’язані встановлювати ланцюги проти ковзання. Для інформування про це зазвичай встановлюють відповідні дорожні знаки.

В деяких країнах використання зимових шин не регулюється на законодавчому рівні, однак рекомендоване задля безпеки всіх учасників дорожнього руху. Наприклад, у Польщі, Молдові та Швейцарії.

Звертаємо вашу увагу, що не у всіх державах дозволено встановлювати шини з шипами.

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