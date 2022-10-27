С наступлением холодов. В каких странах ЕС нужно менять шины на зимние

В Европе нет единого правила замены резины на зимнюю: в каждом государстве - свои требования.

Похолодание осенью всегда ассоциируется у украинских водителей с необходимостью "переобуваться" на зимние шины. Интересно, что в Украине на уровне законодательства это правило не закреплено: нет сроков, когда автовладелец должен заменить колеса, и не разработана система штрафов.

В Кабмине планировали утвердить соответствующие законы в 2022 году, но помешала война. Поэтому этой зимой автовладельцы при замене резины снова соблюдают правила: если среднесуточная температура менее +7°C – следует установить зимние шины.

В странах Европы тоже нет единого правила. Каждое государство регулирует условия самостоятельно, учитывая особенности климата и географическое положение.

По просьбе TRAVEL РБК-Украина в VisitUkraine.Today рассказывают, в каких странах Евросоюза нужно применять зимние шины на авто.

Страны Европы, где использование зимних шин обязательно

Во многих странах Европы использование зимних шин обязательно, и законом установлены сроки, когда автовладелец должен их заменить.

Северная Европа

В Финляндии с 1 ноября по 31 марта все транспортные средства для проезда по оледеневшим дорогам должны быть оснащены шинами с маркировкой 3PMSF, POR или шипованными шинами.

В Латвии и Эстонии с 1 декабря по 1 марта и Литве с 1 ноября по 1 апреля обязательны зимние шины M+S для авто массой менее 3,5 т.

Водители в Норвегии с 15 ноября по 31 марта, Швеции и Исландии с 1 ноября по 14 апреля должны перейти на зимние шины для авто с массой более 3,5 т.

Фото: С наступлением холодов года в Европе тоже требуют менять резину на зимнюю (Getty Images)

Западная Европа

Автовладельцы в Австрии с 1 ноября по 15 апреля должны передвигаться на зимних шинах. Также для поездок по заснеженным и оледенелым дорогам необходимо использовать цепи противоскольжения на две шины ведущей оси.

Если в течение этого времени автомобиль не будет оснащен зимними шинами, автовладельца будут штрафовать на 60 евро. Если при этом другие участники дорожного движения подвергаются опасности, штраф может увеличиться до 5000 евро.

Зимние шины в Люксембурге обязательны с 1 декабря по 31 марта. При использовании данного типа шин скорость автомобиля не может превышать 60 км/ч в городе и 90 км/ч на автомагистрали.

Франция – в определенных провинциях (в частности, горные районы Франции – Альпы, Пиренеи, Вогезы, горы Юра и Центральный массив) с 1 ноября по 31 марта авто должны использовать шины 3PMSF (маркировка зимних шин). За несоблюдение этого правила будет грозить штраф в размере 135 евро.

Фото: Автовладельцы в Австрии должны передвигаться на зимних шинах с 1 ноября по 15 апреля (unsplash.com)

Центральная Европа

В Германии в условиях зимы – на льду, снегу, мокром снегу со льдом, автовладельцы должны ездить на шинах, обозначенных маркировкой M+S или имеющих горный символ со снежинкой. Законодательством точные даты не определены. Но за управление на несоответствующей резине зимой предусмотрены штрафы от 60 евро.

В Словении с 15 ноября по 15 марта зимние покрышки должны быть установлены как минимум на ведущей оси (минимальная глубина протектора 3 мм).

Зимние шины в Чехии обязательны с 1 ноября по 31 марта в зимних дорожных условиях или на участках, указанных соответствующим знаком.

Словакия с 15 ноября по 31 марта обязала водителей грузовиков массой более 3,5 т. установить на ведущие оси зимние шины M+S с глубиной протектора не менее 3 мм.

Фото: В Германии за управление на неподходящей резине зимой предусмотрены штрафы от 60 евро (Getty Images)

Юго-Восточная и Южная Европа

В Черногории шины с маркировкой M+S или зимние шины обязательны с ноября по апрель на определенных дорогах, обозначенных Министерством общественного порядка.

Шины с маркировкой M+S обязательны в Сербии с ноября по апрель. Минимальная глубина протектора составляет 4 мм.

В Хорватии с 15 ноября по 15 апреля зимние шины также обязательны для использования.

Босния и Герцеговина, Румыния – с ноября по апрель. Правило действует на авто, масса которого более 3,5 т.

В Болгарии с 15 ноября по 1 марта на автомобилях необходимо установить зимнюю резину или шины с глубиной протектора более 4 мм. Цепи противоскольжения должны находиться в машине с 1 ноября по 31 марта.

Также обязательны для использования зимние шины в одной провинции Италии – Южный Тироль с 15 октября по 15 апреля.

Фото: В определенных районах Франции за несоблюдение правила грозит штраф в размере 135 евро (unsplash.com)

В некоторых регионах Европы водители обязаны устанавливать цепи против скольжения. Для уведомления об этом обычно устанавливают соответствующие дорожные знаки.

В некоторых странах использование зимних шин не регулируется на законодательном уровне, однако рекомендовано в целях безопасности всех участников дорожного движения. Например, в Польше, Молдове и Швейцарии.

Обращаем ваше внимание, что не во всех государствах можно устанавливать шины с шипами.

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