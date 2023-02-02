Українських біженців готуються переселяти до північної країни ЄС: деталі

Фінляндія готується приймати українських біженців, які в'їжджають до ЄС у пошуках захисту через Естонію. Перші учасники програми переїдуть на північ найближчими тижнями.

Із середини лютого Фіндяндія прийматиме до 100 українців на тиждень, надаючи їм тимчасовий захист після Естонії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на err.ee.

Естонія прийняла десятки тисяч біженців з лютого 2022 року, хоча владі достеменно невідомо, скільки з них залишилося. При цьому населення Фінляндії в 5 разів перевищує населення Естонії, але до скандинавської країни прибуло менше біженців у пошуках притулку.

Для організації переселення українців потрібно трохи більше часу, ніж спочатку планувалося, сказала глава Міграційної служби Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

"Для нас головне завдання – переконатись, що український біженець розуміє, з чим він там стикається, і що це переселення відповідає його цілям", – зазначила чиновниця.

Естонія має спочатку з'ясувати, що Фінляндія пропонує українцям, а фіни хочуть знати, що знадобиться тим, хто прибуває.

"Наприклад, якщо ми говоримо про сім'ї з домашніми тваринами, які переїжджають звідси з нашою допомогою, або, можливо, людина має інвалідність, щоб фіни могли краще розглянути умови своїх центрів розміщення і розподілити людей відповідно", – додала вона.

Фото: Мітинг на підтримку України у Фінляндії (t.me/Tsaplienko)

Також необхідно забезпечити тимчасовий захист українців у Фінляндії.

"В якості одного з критеріїв Фінляндія вказала, що людина, якій ми допомагаємо переїхати до Фінляндії, не повинна мати посвідку на проживання іншої країни ЄС", – сказала Лійс Палоотс.

"Ще до цієї угоди між міністерствами внутрішніх справ Естонії та Фінляндії українські біженці приїжджали до Фінляндії самостійно. Сьогодні вони ще мають таку можливість", – додала вона.

Щодня до Естонії через східний кордон прибувають понад 40 біженців, свідчать дані Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Понад 66 тисяч українців заявили, що планують залишитися в Естонії в найближчому майбутньому, але для тимчасового захисту зареєструвалися менше людей. Більшість біженців їдуть через окуповану територію України до Росії, а потім в'їжджають до ЄС, перетинаючи кордон Естонії.

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