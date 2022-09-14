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"Повсюдно дзвонять". Українці у Британії стикаються з незвичайним вимаганням

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Середа 14 вересня 2022 18:10
"Повсюдно дзвонять". Українці у Британії стикаються з незвичайним вимаганням Фото: Телефонна будка в Лондоні (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Що потрібно знати про поширені види шахрайства

Українці у Великій Британії ризикують стати жертвами місцевих шахраїв і втратити значні суми грошей. Такі випадки вже почалися, хоча для місцевих жителів схема обману не нова.

Жертвами якого шахрайства можуть стати біженці у Великій Британії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на блог на Facebook "Українка у Великобританії", який веде киянка Лідія Виноградна.

Дзвінок ніби з суду: вимагають сплатити "штраф"

Випадком українки Наталії, яка зараз живе в шотландському Единбурзі, Лідія поділилася днями.

"Вона мало не попалася на класичний розвід від шахраїв у Британії. Мабуть, українці - кров свіжа, і повсюдно починають нам дзвонити і вимагати гроші", - написала вона і додала аудіозапис дзвінка.

&quot;Повсюдно дзвонять&quot;. Українці у Британії стикаються з незвичайним вимаганням

Фото: Українські біженці у Великій Британії (gettyimages.com)

Шахраї діють так: роблять дзвінок ніби з номера суду міста, де проживає потенційна "жертва".

"У варіанті Наталії дійсно телефон в Гуглі бився як телефон суду Бірмінгема (тут "косяк" - треба було Единбурга). Копіювати номер телефону не проблема, це можна зробити майже безкоштовно", – пояснює блогер.

Далі зловмисники кажуть, що на власника номера відкрито кримінальне розслідування щодо некоректної сплати податків. І пропонують "співпрацю" або викликати поліцію і посадити за грати на 5 років.

"Вимагають нікому не дзвонити, ні з ким не розмовляти. У вас є два варіанти: або поліція, або оплата "штрафу". Ось коли шахраї і Наталія обговорили штраф в 3,5 тисячі фунтів, і вона сказала, що має тільки 400 - виявилося і цього поки достатньо", - розповідає Лідія про хід розмови.

Зрозумівши, що мова про шахрайство, колега Наталії втрутилася і пригрозила тим, хто телефонує, в'язницею.

&quot;Повсюдно дзвонять&quot;. Українці у Британії стикаються з незвичайним вимаганнямФото: Шахраї телефонують нібито із суду (pixabay.com)

Які ще види шахрайства поширені в країні і куди скаржитися

Лідія Виноградна радить вивчити урядовий сайт, де описані види шахрайських листів, які краще не відкривати, або дзвінків.

  • SMS з пропозицією компенсувати податок у зв'язку з COVID-19;
  • повідомлення електронною поштоюпро податкові знижки або відшкодування;
  • повідомлення із запитом уточнити особисті дані;
  • автоматизовані телефонні дзвінки з повідомленнями про позов або для уточнення даних страховки;
  • повідомлення в WhatsApp;
  • повідомлення через соцмережі;
  • повідомлення про необхідність сплатити митний збір за посилку з ЄС.

Повідомити про підозрілі дзвінки і поскаржитися на шахраїв можна на сайті.

Нагадаємо, ми писали, що кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими.

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