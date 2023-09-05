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Наче піраньї. Туристи на популярному курорті Іспанії масово скаржаться на укуси риб

Фото: Туристи в Бенідормі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристи на іспанському курорті Бенідорм в Аліканте масово скаржаться, що їх до крові кусають риби. За допомогою щодня звертаються понад 15 людей.

Риби обгризають рани, родимки та бородавки, залишаючи сліди зубів на руках, ногах і спині, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на express.co.uk.

Останніми днями лише на знаменитому пляжі Поньєнте в Бенідормі сталося кілька випадків. Туристи скаржаться, що риби завдають ран, наче піраньї.

Як пояснюють експерти, через спеку температура моря в Аліканте значно вища за норму і сягає 29-30 градусів. Тому метаболізм риб посилився і вони шукають більше їжі.

Інститут прибережної екології знав про це нове явище ще із 2017 року, коли перші постраждалі стали звертатися в службу порятунку та надання першої допомоги Аліканте.

Чорнохвоста облада – вид окунеподібних риб, які частіше трапляються біля острова Табарка поблизу Аліканте. Їх туристи підгодовують у порту. Однак цього року ці риби підпливають значно ближче до берегової лінії.

Фото: Риби облада, які нападають на туристів на пляжі (wikipedia.org)

Відпочивальники, які зазнали нападу, розповіли, що у риби на хвості чорна пляма. Їх довжина близько 30 см. 

"Це риба звикла до годування. Там може бути висока щільність популяції, і вони не тікають від людей, тому "клюють" рани (запах м’яса)", – розповів речник Департаменту морських видів.

Нагадаємо, ми розповідали, що нещодавно акула укусила туриста на популярному курорті в Іспанії.

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