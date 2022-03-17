С начала войны страну покинули уже 3 миллиона украинцев: куда едут чаще всего

С дня начала войны России против Украины около трех миллионов украинских беженцев покинули страну в поисках убежища в других государствах. Такие цифры приводят в ООН.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

"Сегодня мы прошли еще один страшный рубеж: три миллиона людей бежали из Украины. Война должна прекратиться. Сейчас", — заявил глава УВКБ ООН Филиппо Гранди в своем посте в Twitter.

По данным ООН, 2 969 600 украинцев выехали из страны, а Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что около 157 000 граждан третьих стран также сменили место пребывания в пределах Украины.

Также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что около половины тех, кто бежал из Украины, оказались детьми.

В ООН ранее заявляли, что к июню число беженцев из Украины может достичь четырех миллионов, но нынешние тенденции показывают, что это может произойти еще до июня.

Страны по данным ООН, в которые большинство украинцев ищут убежища (данные ООН):

Польша;

Румыния;

Молдова;

Венгрия;

Словакия.

По состоянию на 15 марта Польша приняла почти 1 900 000 украинцев. Польские власти сообщили, что в общей сложности по всей стране было создано 27 пунктов для людей, которые приезжают из Украины.

По данным польских властей, все беженцы обеспечиваются питанием, базовым медицинским обслуживанием и размещением в этих пунктах приема.

По последним данным УВКБ ООН, около 459 485 украинских беженцев приехали в другую страну ЕС, Румынию. Министерство внутренних дел страны объявило, что ответственные органы сделали возможным использование мобильных лагерей для всех лиц, спасающихся от войны, расположенных в уездах Сучава, Марамуреш и Тулча.

Украинские беженцы направляются и в Молдову. Данные показывают, что с 14 марта в Молдове зарегистрировано около 337 215 украинцев, которые выехали из страны во время войны.

Украинцев также принимают Ирландия, Греция, Хорватия и Люксембург

Венгрия также предоставила временные убежища для всех беженцев и членов их семей. Премьер-министр страны объявил, что в Венгрии создано множество центров, предоставляющих еду и кров всем лицам, прибывающим из Украины и нуждающимся в более длительном пребывании. С момента вторжения России в Украину в Венгрию прибыло около 267 570 беженцев.

Также все украинцы и их семьи могут подать электронное заявление на получение временной защиты в Словакии. По данным ООН, в Словакию с момента начала войны приехало более 213 000 украинцев.

"Ирландия, Греция, Хорватия и Люксембург входят в число стран, принявших значительное количество украинцев, несмотря на то, что они находятся в тысячах километров от Украины. Также много украинцев приняла Чехия", — говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, сколько украинцев приехало в Германию с начала войны.