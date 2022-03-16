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Всесторонняя помощь. Стало известно, сколько украинцев приехало в Германию с начала войны

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 17:08
Всесторонняя помощь. Стало известно, сколько украинцев приехало в Германию с начала войны Фото: Германия (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В правительстве страны заявляют, что делают все возможное для помощи нашим гражданам

По состоянию на 16 марта, в Германию прибыли около 150 тысяч украинцев, спасающихся от войны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com

Почти 147 000 человек, спасающихся от войны в Украине, зарегистрировались в Германии после военного вторжения России, которое началось 24 февраля.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер объявила, что более 2300 добровольцев Агентства технической помощи (THW) уже работают в Германии, чтобы поддержать детей, женщин и мужчин, бежавших от войны в Украине, чтобы обосноваться в стране.

В заявлении для прессы, опубликованном Федеральным министерством внутренних дел и по делам общин (BMI), министр поблагодарила всех муниципальных помощников, федеральные земли и многие другие организации за их солидарность с Украиной, сообщает издание.

Министр отметила, что украинские беженцы должны получить помощь как можно скорее и всесторонне, добавив, что со стороны федерального правительства, государства и местного самоуправления для этого прилагаются большие усилия.

"Сейчас речь идет о том, чтобы обеспечить наилучший уход и размещение для бежавших людей", — также отметила она.

По данным BMI, 148 волонтеров приехали в Берлин для обеспечения временных убежищ и функционирования медицинских учреждений, где украинцы могут получить помощь.

Кроме того, Германия выступила с инициативой приема 2500 украинцев, проживающих в настоящее время в Молдове. Об этом МИД Молдовы сообщил после встречи министра со своим немецким коллегой Анналеной Баребек.

К слову, все граждане Украины, отправляющиеся в Германию, могут не платить за билеты на поезд: польская государственная железнодорожная компания PKP объявила, что предлагает бесплатные билеты всем украинцам, направляющимся в Германию.

По данным компании, украинским беженцам разрешено бесплатно путешествовать вторым классом на девяти ежедневных поездах, которые соединяют польские города Варшаву, Перемышль и Гдыню со столицей Германии Берлином, а также Франкфуртом.

Также большинство стран Европейского Союза ввели для украинцев возможность пользоваться поездами и автобусами бесплатно.

Отметим, волонтеры создали сайт для помощи украинцам с переездом, лекарствами и домашними животными.

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