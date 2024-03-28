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Можна запізнитися. У Wizz Air попередили про реєстрацію при затримці рейсу

Фото: Літак авіакомпанії Wizz Air (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажирам авіакомпанії Wizz Air повідомили важливу інформацію про умови реєстрації на рейси, які перенесені. Якщо їх не дотримуватися, можна не потрапити на свій літак.

Слід враховувати, що час реєстрації залишається незмінним, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Один із найбільших лоукостерів Європи оприлюднив важливу інформацію для пасажирів, яка стосується часу реєстрації на рейси у разі їх затримок.

Якщо виліт перенесений, то час онлайн-реєстрації та час реєстрації на рейс в аеропорту залишається незмінним, зазначають в авіакомпанії.

Тобто, якщо реєстрація мала завершитися о 15:00, але виліт перенесли на 3 години пізніше, то пасажири все одно мають пройти реєстрацію до 15:00, а не до 18:00.

Пасажири, які отримують повідомлення про затримку рейсу та вирішують, що можуть не поспішати до аеропорту, можуть взагалі не потрапити до літака. Бо якщо вони прибудуть пізніше, реєстрація на той час може бути закрита.

Згідно з правилами Wizz Air, онлайн-реєстрація закривається за 3 години до вильоту рейсу за розкладом. Реєстрація в аеропорту закривається за 40 хвилин до вильоту у більшості міст, куди літає Wizz Air. У деяких аеропортах реєстрація закінчується за 60 хвилин до вильоту.

Якщо пасажир не встиг зареєструватись на рейс безкоштовно онлайн, це можна зробити в аеропорту, але зазвичай за це доведеться заплатити 40 євро.

Отже, щоб не переплачувати і полетіти за квитком, слід приходити на реєстрацію, ніби виліт не затриманий.

Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air запускає нові рейси з Угорщини. Полетіти бюджетно можна буде за 6 напрямками.

Також повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air скасовує десятки рейсів. Причиною є "приземлення" частини флоту через проблеми з двигунами.

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