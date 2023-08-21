Не можна хліб і овочі. Що насправді дозволяють везти із собою через кордон Польщі

На польському кордоні почастішали випадки вилучення продуктів харчування, які люди везуть із собою з України. У соцмережах українці діляться випадками, що їм не дозволили взяти із собою навіть яблука.

Що дозволяється ввозити через кордон у сусідню країну, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Львівську митницю.

Зазначається, що наразі існує заборона на провезення продуктів харчування, крім деяких винятків.

"За інформацією польської сторони, громадянам, які перетинають українсько – польський кордон у напрямку виїзду з України суворо забороняється перевозити з собою продукти харчування", – зазначають на сторінці митниці.

Заборона стосується таких продуктів:

м’ясні;

молочні;

риба;

хлібобулочні вироби;

бутерброди;

овочі;

фрукти.

Зазначається, що не дозволяється везти й інші продукти. При виявленні порушень громадяни та їхні транспортні засоби будуть повернуті в Україну, попереджають львівські митники.

Водночас дозволяється везти із собою:

воду;

консерви в металевих чи скляних банках;

2 пачки цигарок;

алкоголь у дозволених нормах.

Між тим, українці, які цими днями перетинали кордон, зазначають, що провозили їжу, яка необхідна для харчування у дорозі, і на це не зважали. Також багато тих, хто часто подорожують через кордон, вважають, що заборона та вилучення продуктів залежить від зміни на польській митниці та ставлення окремих працівників.

Водночас офіційні правила ввозу продуктів до ЄС не забороняють брати із собою невелику кількість їжі для власного споживання.

"Якщо ви подорожуєте до ЄС із країни, що не входить до ЄС, вам заборонено брати з собою будь-які м’ясні чи молочні продукти. Однак ви можете взяти з собою обмежену кількість фруктів і овочів, а також яєць, яєчних продуктів і меду. Дозволяється також обмежена кількість риби або рибних продуктів", – зазначається на сайті Євросоюзу.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про суворі перевірки на польському кордоні.

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