Можливості для біженців. Українка назвала плюси та мінуси медицини у Німеччині

Понад мільйон українців разом із тимчасовим захистом у Німеччині отримали доступ до німецької системи охорони здоров'я. Багатьох вразили черги до лікарів у порівнянні з українськими медичними закладами.

Що біженцям слід знати про особливості медицини в Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на YouTube-канал українки Олени Храмцової, яка 20 років живе в цій країні.

Які переваги у німецької системи охорони здоров'я

"Проблема в тому, що ми підходимо до німецької системи охорони здоров'я за українськими мірками. Порівнювати можна, але нема сенсу. Слід знати, що із зарплати брутто (повна сума до відрахувань – ред.) в Німеччині частина відраховуються також на медичне страхування", – розповідає Олена Храмцова.

Це означає, що кошти за медицину фактично платять усі люди, навіть якщо не вони звертаються до лікарів та не лікуються.

"Один із плюсів – страхування всієї родини. Наприклад, якщо чоловік працює, то з ним застраховані й жінка, і діти. Я плачу свої 180-200 євро на місяць незалежно, чи я звертаюся до лікаря чи ні. Зі мною застраховані також мої діти", - розповідає українка.

Другою перевагою медичної системи у Німеччині є те, що люди, які залежать від держави, також отримують це медичне страхування.

"Якщо ви отримуєте допомогу в Jobcenter, ви також застраховаі. Це пенсіонери, малозабезпечені сім'ї. Ви можете в будь-який момент піти до лікаря і вам допоможуть. Це один із плюсів – ви отримуєте всі послуги, хоч ні копійки за це не платите. Але платять інші люди", – звертає увагу блогер.

Фото: Біженці отримують безкоштовне медичне обслуговування (gettyimages.com)

За її словами, такий підхід є великою перевагою, адже українські біженці, які приїхали зараз до Німеччини, використовують цю можливість.

Також вона перелічує особливості надання медичних послуг:

нічого не потрібно купувати – в лікарні будуть годувати, дадуть білизну, рушники, зубну щітку, не треба платити за жодну таблетку;

немає хабарів у сфері медицини – тут неможливо потрапити до лікаря, подзвонивши і заплативши за візит поза записом;

безкоштовні операції, хіміотерапія за наявності медичного страхування;

можливість "оренди" медичного обладнання у лікарні за 10 євро на день – наприклад, візка, костилів, молоковідсмоктувачів;

безплатна участь в лікуванні рідкісних хвороб – наприклад, у закладах, де нейрохірургія поєднана з онкологією, і де за кошти спонсорів проводять дослідження методів лікування;

санаторне лікування та реабілітацію оплачує страхова компанія. Такі програми на 3 тижні є й для матерів із дітьми: там лікують, годують, проводять масажі, заняття з йоги. Платити теж треба тільки 10 євро на день.

Основна проблема – нестача медиків у країні

Шлях від лікаря до операції у Німеччині може бути дуже тривалим, зауважує Олена Храмцова.

"Перед тим, як піти до спеціаліста, треба потрапити до сімейного лікаря. Сімейні лікарі перевантажені і у них може не бути термінів (часу запису на прийом – ред.). Коли отримуєте направлення, ще півроку чекаєте", – розповідає вона.

Така ситуація пов'язана із браком медиків у країні.

"Є катастрофічна проблема з персоналом. Тому лікар не може прийняти "завтра". Я працюю в лікарні – у нас немає медсестер, які вийшли б на зміну працювати. У медперсоналу середнього і старшого віку вигорання і мала зарплата, багато хто працює вночі. Кваліфіковані лікарі виїжджають з Німеччини, наприклад, у Швейцарію, бо там кращі умови", – пояснює блогер.

Фото: Прийомний покій в Ростоку в Німеччині (unsplash.com/martin-8U)

Вона додає: медичне обладнання у Німеччині – на високому рівні. Але для роботи з ним також потрібні люди.

"Людина повинна мати таку освіту, щоб могла зробити МРТ чи УЗД. В цьому може бути проблема", – звертає увагу українка.

Біженці нарікають, що лікарі просять прийти на прийом з перекладачем, інакше можуть відмовитися прийняти. Але Олена Храмцова пояснює: за день лікарі можуть приймати 50 пацієнтів, з яких дехто не володіє німецькою мовою. Водночас спілкування через онлайн-перекладач забирає багато часу. А переклад медичних термінів може виявитися неправильним, що загрожує лікарською помилкою і неправильним лікуванням.

"Я впевнена, що з часом ситуація буде кращою, але зараз немає персоналу, людський фактор, немає фінансування, через це великі черги. Але якщо ви хочете піти до лікаря в Німеччині – ви потрапите", – каже вона.

Нагадаємо, ми писали, як українцям записатися до лікаря у Німеччині.

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